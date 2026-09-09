«Полюс» ввел в строй циклично-поточную систему на Олимпиадинском ГОКе
На Олимпиадинском ГОКе запустили дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5. Он решает одну из самых затратных задач золотодобычи — транспортировку руды из карьера на переработку.
Раньше миллионы тонн горной массы вывозили самосвалами. Теперь вместо длинных рейсов работает циклично-поточная схема. Техника разгружается в приемный бункер непосредственно у карьера, откуда руда попадает в гирационную дробилку мощностью около 2900 тонн в час.
Дальше сырье идет по магистральному конвейеру длиной полтора километра на склад объемом 72 тысячи кубометров. Завершающий узел — восемь пластинчатых питателей, которые распределяют потоки руды перед первичной переработкой.
Значительная часть оборудования — отечественного производства. Конвейеры изготовлены в Таганроге, автовесовая — в Пензе.На Олимпиадинском ГОКе заработал дробильный комплекс для строящейся ЗИФ-5. Он должен решить одну из самых затратных задач в золотодобыче — доставку руды из карьера на фабрику, рассказали в пресс-службе предприятия .
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