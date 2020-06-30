Открыто грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

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Открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Навстречу друг другу отправились два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны Крыма, другой из материковой части России.

Один поезд везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Другой поезд, который идёт с материка, везёт бензин, удобрения, зерно и цемент. Они встретились под аркой Крымского моста и двинулись дальше каждый по своему маршруту.

Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это обеспечит перевозку 13 млн тонн грузов в год. В настоящее время грузопоток с Крымом составляет 3 млн тонн.

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Благодаря открытию движения стоимость перевозки основных грузов, таких как зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат, снизится в среднем на 30-50%.

Это позволит значительно улучшить экономику крымских предприятий и всей Республики, снизить цены на ряд товаров для населения.

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