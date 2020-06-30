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Транспорт и логистика

Открыто грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

 © phototass4.cdnvideo.ru

Открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Навстречу друг другу отправились два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны Крыма, другой из материковой части России.

Один поезд везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Другой поезд, который идёт с материка, везёт бензин, удобрения, зерно и цемент. Они встретились под аркой Крымского моста и двинулись дальше каждый по своему маршруту.

Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это обеспечит перевозку 13 млн тонн грузов в год. В настоящее время грузопоток с Крымом составляет 3 млн тонн.

 © cdnimg.rg.ru

Благодаря открытию движения стоимость перевозки основных грузов, таких как зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат, снизится в среднем на 30-50%.

Это позволит значительно улучшить экономику крымских предприятий и всей Республики, снизить цены на ряд товаров для населения.

 © cdnimg.rg.ru

 © i.ytimg.com
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8847689

транспорт , Крым
  • Великоросс Великоросс
    30.06.2011:25:54

       

    Запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту позитивно повлияет на ценовую ситуацию на полуострове и поможет снизить цены на продукты питания и стройматериалы. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

    — Удастся нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции. Все это будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма, — отметил Аксенов.

    Также регулярное грузовое сообщение положительно отразится на обеспеченности республики стройматериалами, что, в свою очередь, ускорит возведение социально значимых объектов в оптимальные сроки, поможет успешно реализовать федеральные и республиканские программы.

    В перспективе мост будет пропускать 12 грузовых пар поездов в сутки, что даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. По оценкам Минтранса РК, себестоимость доставки грузов на полуостров снизится на 27-50 процентов за счет исключения из транспортной цепочки Керченской паромной переправы.

    https://rg.ru/2...andex.ru%2Fnews

    Отредактировано: Великоросс~11:40 30.06.20
    #1201954
  • artal artal
    30.06.2011:40:32

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    #1201965
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    30.06.2011:54:05

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    #1201968
  • Katamaran Katamaran
    30.06.2011:54:50

       

    #1201969
  • Александр Скориков
    30.06.2011:58:26

    Хорошая новость, только не понятно, как эти 12 пар поездов будут разъезжаться с пассажирскими на участке Багерово — Джанкой?

    #1201972
  • Нет аватара nabludatel71
    30.06.2012:22:44

    Новость отличная! Хотел задать вопрос про перспективный грузопоток (рост до 20-25 млн т — зачем?), а текст уже убрали    

    #1201981
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.06.2012:25:38

      Да, ряд агентств сообщил о планируемом росте грузопотока даже до 25-26 млн тонн.

      Но как это связано с пропускной способностью Крымского моста и Крымской железной дороги я не знаю.

      Поэтому убрал на всякий случай.

      Отредактировано: Сергей Котенко~12:25 30.06.20
      #1201983
  • Нет аватара frme
    30.06.2013:42:28

    Спасибо за новость, сильно надеюсь что цены стабилизируются как минимум ;)

    Заметил что мост потемнел( С чем это связано? Неудачный ракурс съемки?

    #1201997
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.06.2014:13:05

      Ну да. Фотографировали против солнца — видите короткие тени на воде под опорами.

      Эффект сильной контрастности.

      #1202003
  • Нет аватара senima56
    30.06.2013:47:01

    Ураааааа!          Дождались!         

    #1201998
  • Нет аватара yu.f.pan
    30.06.2014:04:32

    Сегодня, 30.06.2020 года, это не единственная хорошая новость, связанная, — хоть и косвенно, — с железнодорожным сообщения по Крымскому мосту.

    Смотрите сообщение: Поезда дальнего следования спустя 23 года возобновили движение через Волгодонск в Ростовской области.

    http://www.sdel...u/blogs/133699/

    Таким образом подтверждается очевидный прогноз, что неизбежно возрастёт пассажиропоток через Крымский мост.

    #1202001
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