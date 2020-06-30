В Москве открыли станцию Сетунь МЦД‑1 после реконструкции

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Станцию Сетунь первого Московского центрального диаметра в столице открыли после реконструкции.

Станция Сетунь находится в Можайском районе Москвы между станциями Рабочий поселок и Немчиновка. До начала реконструкции она представляла собой классическую платформу пригородных электричек с двумя береговыми платформами с минимальным комфортом для пассажиров.

Работы по реконструкции станции были начаты в 2018 году и велись в соответствии с новыми стандартами, которые предусматривают возведение надземных пешеходных переходов либо подземных пешеходных переходов — тоннелей, а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом.

С начала работы Московских центральных диаметров открыли и реконструировали уже десяток станций. В ближайших планах еще 17.

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Наземный пешеходный переход площадью 2,1 тысячи м2 с реечным потолком витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформу можно помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы с конкорса оборудованы турникетами.

Для пешеходов, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, оборудован подземный тоннель.

После реконструкции площадь станции увеличилась почти в три раза. Реконструкция станции Сетунь улучшила транспортную доступность для порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тысяч человек проживают в пешей доступности.

Также в рамках реконструкции обновили тротуары и уличное освещение на прилегающих к станции улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова. Старые остановки общественного транспорта и киоски заменили новыми остановочными и торговыми павильонами.

На станции Сетунь москвичи и гости столицы смогут сделать пересадку на шесть маршрутов автобуса.

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© cdnimg.rg.ru