В Москве открыли станцию Сетунь МЦД‑1 после реконструкции
Станцию Сетунь первого Московского центрального диаметра в столице открыли после реконструкции.
Станция Сетунь находится в Можайском районе Москвы между станциями Рабочий поселок и Немчиновка. До начала реконструкции она представляла собой классическую платформу пригородных электричек с двумя береговыми платформами с минимальным комфортом для пассажиров.
Работы по реконструкции станции были начаты в 2018 году и велись в соответствии с новыми стандартами, которые предусматривают возведение надземных пешеходных переходов либо подземных пешеходных переходов — тоннелей, а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом.
С начала работы Московских центральных диаметров открыли и реконструировали уже десяток станций. В ближайших планах еще 17.
Наземный пешеходный переход площадью 2,1 тысячи м2 с реечным потолком витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформу можно помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы с конкорса оборудованы турникетами.
Для пешеходов, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, оборудован подземный тоннель.
После реконструкции площадь станции увеличилась почти в три раза. Реконструкция станции Сетунь улучшила транспортную доступность для порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тысяч человек проживают в пешей доступности.
Также в рамках реконструкции обновили тротуары и уличное освещение на прилегающих к станции улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова. Старые остановки общественного транспорта и киоски заменили новыми остановочными и торговыми павильонами.
На станции Сетунь москвичи и гости столицы смогут сделать пересадку на шесть маршрутов автобуса.
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30.06.2019:31:07