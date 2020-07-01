В Белгородской области на предприятии «Белкорм» запущена новая линия гранулированных кормов

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На предприятии «Белкорм» запущена новая линия гранулированных кормов. В реализацию проекта инвестировано более 105 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест.

Предприятие работает на территории уже 16 лет. По словам его основательницы Галины Сергеевой, начиналось все с оптовой торговли комбикормами. Но время и экономические обстоятельства заставили задуматься о собственном производстве.В 2012 году здесь появилась линия рассыпчатых комбикормов, которые выдержали жесткую конкуренцию на рынке и показали хорошую рентабельность.

Как рассказывает Галина Сергеева, задумка о создании линии гранулирования у руководства предприятия была уже давно, поскольку такие корма производить гораздо выгоднее, да и у покупателей они пользуются большим спросом. Но все упиралось в финансы: строительство новых мощностей — дорогое удовольствие. Участие же в проектах территории опережающего социально-экономического развития дает хорошие преференции малому и среднему бизнесу, в том числе и значительные налоговые льготы, поэтому, основательно взвесив все «за» и «против», белкормовцы принялись за новое для себя дело, которое воплощали в жизнь почти два года.

И вот производство успешно прошло все предварительные испытания. Новая линия выдала первые качественные гранулы комбикорма.

На просторном складе, куда завозится сырье для комбикорма, созданы все условия для качественного содержания рыбной, мясокостной муки, аминокислот, витаминов и микроэлементов. Есть специальная система проветривания, очень высокие своды, в жару здесь прохладно, а зимой температура выше нуля, поддерживается определенный уровень влажности. Все это позволяет хранить сырье без потерь. Следующий этап — завальная яма, куда поступает сырье: пшеница, кукуруза, шрот соевый и подсолнечный. технологическими линиями сырье подается в цех, где происходит дозирование, дробление, смешивание и гранулирование комбикорма. Все процессы производства контролируются и управляются специальной компьютерной программой. Это позволяет оперативно изменять параметры и режимы производства для того, чтобы на выходе получилась качественная продукция.

Сердце линии — паровая газовая котельная. Пар в производстве необходим для получения гранул. Фасовка готового комбикорма в мешки производится современным весовым дозатором.