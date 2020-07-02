На Пензадизельмаше завершена сертификация отечественных генераторов для маневровых тепловозов

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АО «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») получил сертификат соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ») на серийное производство генераторов тяговых постоянного тока ГПП-840.

Сертификационные испытания проводились в испытательном центре технических средств железнодорожного транспорта всероссийским НИИ электровозостроения (ВЭлНИИ) в городе Новочеркасске Ростовской области. Результаты испытаний подтвердили соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и выдан Пензадизельмашу сроком на 3 года. Документ действует на территории Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

Генератор создан на ПДМ в рамках реализации программы импортозамещения взамен импортировавшихся с Украины.

Он является частью дизель-генераторной установки тепловоза и предназначен для питания тяговых электродвигателей. Генератор оборудован токовой обмоткой для кратковременного использования в качестве пускового электродвигателя с питанием от аккумуляторной батареи для пуска дизеля.

Назначенный срок службы генератора ГПП-840 — 32 года. Применяемые изоляционные материалы позволяют на высоком уровне обеспечить надежность тягового генератора в эксплуатации. В конструкции коллектора тягового генератора применяется экологически чистая коллекторная медь.

Генераторы предназначены для маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ Брянского машиностроительного завода (БМЗ, также входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Серийное производство генераторов тяговых постоянного тока — это новое для Пензадизельмаша направление деятельности. В 2020 году на предприятии планируют изготовить установочную серию генераторов тяговых постоянного тока ГПП-840 в количестве 100 штук.