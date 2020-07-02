Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

© ru.baku.ws

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний «ХимРар» объявляют о производстве в июне первых 100 тыс. курсов российского препарата против коронавируса «Авифавир», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Белоруссию. В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов.

Совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар» обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тыс. курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на «Авифавир» в России и начать поставки препарата на международный рынок.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», а 3 июня был включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

РФПИ и ГК «ХимРар» отмечают существенный спрос на препарат из-за рубежа. В частности, ведутся переговоры о поставках «Авифавира» в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в приобретении «Авифавира» выражают страны СНГ и Ближнего Востока, других регионов мира.