В Московской области заработала новая площадка «АФС-Технологии» (группа компаний «ХимРар»). Предприятие будет выпускать в том числе инновационные препараты. Продуктовая линейка компании уже насчитывает около 50 импортозамещающих лекарств — в области онкологии, аутоиммунных, инфекционных и орфанных заболеваний.

«ХимРар» обеспечивает полный цикл: от компьютерного моделирования и синтеза новых молекул до выпуска готовых лекарственных форм. Задействованы химические и аналитические лаборатории, одна из крупнейших в мире коммерческих коллекций химических соединений для фармацевтики и современные производственные мощности. Такой же подход реализован и на новой площадке.

На старте здесь будут выпускать препараты для комбинированной терапии ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств после коронавируса. Объёмы позволят полностью закрыть потребности системы здравоохранения в этих лекарствах, а в перспективе возможен и экспорт. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать до 50 тонн различных фармацевтических субстанций. Площадка уже прошла лицензирование и сертификацию на соответствие требованиям GMP Минпромторга.

Проект получил поддержку через льготный займ Фонда развития промышленности- 205 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития», общие инвестиции в создание нового производства превысили 1,5 млрд рублей. Производство будет ориентировано на лекарства для лечения онкологии, ВИЧ/СПИДа, гепатита С, метаболических нарушений и болезней центральной нервной системы.

По словам представителей компании, реализация проекта гарантирует стабильность поставок критически важных лекарств вне зависимости от внешних условий. Запуск новых мощностей позиционируется как вклад в технологический суверенитет России в фармацевтике, отметили в Минпромторге.

С 2020 года в стране открыто 20 заводов по производству активных фармацевтических субстанций. Уже сейчас более 63% жизненно необходимых препаратов, продающихся на российском рынке (в госсекторе), — это лекарства из АФС, которые могут производиться в России. Задача — практически полностью заместить все субстанции, используемые в лекарствах, и делать их внутри страны. Новое производство — один из шагов в этом направлении.