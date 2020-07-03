«РусВинил» запустил опытное производство гипохлорита натрия

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Компания «РусВинил» (СП СИБУР Холдинг и Solvay) на своем заводе в Кстово Нижегородской области создал опытное производство гипохлорита натрия, который широко применяется для производства средств дезинфекции, антисептической обработки и отбеливания в бытовых, промышленных и медицинских целях. После этапа опытной эксплуатации и исследования рынка предприятие может начать промышленное производство продукта.

Гипохлорит натрия является сопутствующим продуктом в цепочке получения поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды. Ранее он возвращался в цикл производства на стадию электролиза водного раствора соли. Однако, учитывая актуальность производства антисептических средств в условиях пандемии коронавируса, параметры получаемого вещества были доведены до товарных значений на имеющихся мощностях предприятия, разработана необходимая документация для начала опытных поставок.

В дальнейшем планируется установка нового оборудования для начала промышленного выпуска продукта. Годовой объём поставок гипохлорита натрия может составлять от 5 до 10 тысяч тонн водного раствора в зависимости от спроса и экономического баланса по основным продуктам предприятия — ПВХ и каустической соде.

«В текущей ситуации мировой пандемии коронавирусной инфекции потребность в дезинфицирующих средствах значительно выросла и продолжает свое движение вверх. Гипохлорит натрия прочно зарекомендовал себя как эффективное антисептическое и дезинфицирующее средство. Он применяется при дезинфекции питьевой воды, обработки стоков, входит в состав средств бытовой химии, антисептических растворов, широко используется в медицине.

О компании

«РусВинил» является совместным российско-бельгийское предприятием по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском районе Нижегородской области.

Проектные мощности предприятия составляют 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды.