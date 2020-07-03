Первое судно в Китай: терминал АО «ВТУ» успешно провел испытания оборудования

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21 июня к причалу транспортно-перегрузочного комплекса АО «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае для выполнения тестовых испытаний портового технологического оборудования под нагрузкой ошвартовано первое судно — балкер «ORIENTAL PEARL», дедвейтом 45,5 тыс. тонн. На протяжении нескольких дней осуществлялась погрузка судна угольным концентратом, 01 июля первое судно с 38,5 тыс. тонн угля на борту ушло в Китай.

Причальный фронт угольного терминала позволяет ставить суда длиной до 247 м, шириной до 40,8 м с осадкой до 15,25 м. На этапе тестовых испытаний ведётся пуско-наладка конвейерных систем, вагоноопрокизывателя, систем автоматизации, пылеподавления и аспирации, исключающих пагубное воздействие на окружающую среду. 02 июля начата погрузка второго судна дедвейтом 42,5 тыс. тонн. Впереди — продолжение тестовых испытаний и ввод комплекса в эксплуатацию, но факт постановки первого судна, несомненно, займет значимое место в истории предприятия.

Реализация проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе в 2020 году вводится в эксплуатацию комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн. тонн в год. На втором этапе, в 2023 году, мощности будут увеличены до 24 млн. тонн.

Угольный терминал «ВТУ» входит в Группу компаний «Колмар» и предназначен, прежде всего, для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии на Горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский», а также других угледобывающих предприятий. Ввод в эксплуатацию собственного терминала в Хабаровском крае существенно сократит транспортные затраты на железнодорожные перевозки и морской фрахт и позволит осуществлять поставки потребителям качественно и в установленные сроки.

Строительство современного угольного терминала является продолжением развития единого производственно-логистического комплекса Группы компаний «Колмар» по добыче полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для дальнейшего экспорта в страны АТР.

© kolmar.ru

© kolmar.ru

© kolmar.ru