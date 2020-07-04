Завод «СпецДорМаш» выпустил обновленный автогрейдер СДМ-25

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Завод «СпецДорМаш» модифицировал автогрейдер СДМ-25, об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Его колёсную базу расширили на 250 мм. Теперь автогрейдер шире стандартной колеи, имеет расширенное пятно контакта — это увеличивает его устойчивость. Также у машины увеличен клиренс для увеличенной проходимости. Разработчики заявляют, что автогрейдер «переобули» в износостойкую резину карьерного исполнения «Белшина».

Для того, чтобы машинист автогрейдера попадал в кабину более безопасно, на подъёме удлинили перила. Трансмиссию в новой версии СДМ-25 разгрузили благодаря изменению передаточного числа на главной паре мостов. Унификацию с мостами K-700 сохранили. Также, на передних и средних мостах изменили угол установки тормозных камер. Реактивные штанги балансирной тележки также заменили, как и шаровый палец на подшипниках ШСЛ 60.

СДМ-25 имеет колесную формулу 1x3x3. Эксплуатационная масса машины составляет 23 700 кг. Она оснащена грейдерным отвалом шириной 4 200 мм и бульдозерным отвалом на 3 220 мм. Машина оборудована двигателем ЯМЗ-238НДЗ-1 или ЯМЗ-238M2. Мощность составляет 235 л.с или 240 л.с соответственно.

Также СДМ-25 оснащен предпусковым подогревателем двигателя ПЖД-30. Машина оборудована механической трансмиссией К700 с гидравлической системой переключения передач. Их у автогрейдера 24 — 16 вперед и 8 назад.

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https://sdm25.ru/avtogreyder-sdm-25/novosti/novyy-sdm-25.html