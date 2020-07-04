В Кукморском хозяйстве Татарстана приступили к строительству фермы на 1500 дойных коров
В кукморском хозяйстве «Рассвет» приступили к строительству новой мегафермы за 930 млн рублей. Ферма рассчитана на 1,5 тыс. дойных коров, она будет оборудована современными доильными залами.
Масштабное строительство проводится в деревне Верхний Кузмесь. Будущие постройки еще не успели возвести, но уже проложили к ферме хорошую дорогу, чтобы избежать последствий в ненастное время года.
Руководитель хозяйства «Урал» Газинур Хабибрахманов отметил, что строительство мегафермы будет проходить в три этапа и завершится к 2022 году. В этом году будут построены три корпуса.
«На данный момент с учетом земельных, документационных расходов затратили 140 млн рублей», — рассказал Газинур Хабибрахманов. Корпуса занимают 16 гектаров.
В настоящее время в «Рассвете» содержится 1 тыс. дойных коров. Наличие новой фермы позволит увеличить поголовье еще на 500 коров. В строительстве ураловцы опираются на свой многолетний опыт в отрасли животноводства. Они учли все тонкости — технологию подачи кормов, расположение доильных аппаратов, родильное отделение и изолятор для больных животных.
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