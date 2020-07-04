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Дорожное строительство

К строящемуся терминалу компании «Ультрамар» порта «Усть-Луга» построена новая железнодорожная ветка

 © lenobl.ru

Терминал кампании «Ультрамар», который должен стать крупнейшим в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по новой железнодорожной ветке.

Терминал расположен в Усть-Луге на берегу Финского залива. На небольшой территории будет обрабатываться значительное количество грузов — здесь будет возведено 34 купольных склада. Планируется, что ежегодно через него будет проходить до 25 млн тонн удобрений. На первом этапе запланирован объем 12 миллионов тонн ежегодно, на втором — расширение до 25 миллионов тонн. Благодаря экологичной купольной технологии удобрения не будут соприкасаться с окружающей средой.

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © online47.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru
Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/28045/

РЖД, Ленинградская область, порт, Усть-Луга, Ультрамар
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