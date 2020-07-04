К строящемуся терминалу компании «Ультрамар» порта «Усть-Луга» построена новая железнодорожная ветка

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Терминал кампании «Ультрамар», который должен стать крупнейшим в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по новой железнодорожной ветке.

Терминал расположен в Усть-Луге на берегу Финского залива. На небольшой территории будет обрабатываться значительное количество грузов — здесь будет возведено 34 купольных склада. Планируется, что ежегодно через него будет проходить до 25 млн тонн удобрений. На первом этапе запланирован объем 12 миллионов тонн ежегодно, на втором — расширение до 25 миллионов тонн. Благодаря экологичной купольной технологии удобрения не будут соприкасаться с окружающей средой.

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