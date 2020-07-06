На СЗ «Звезда» в Приморье заложен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер»

© www.rosatomflot.ru

Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края. Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» — единственный исполнитель данного контракта.

Флагманскому ледоколу присвоено имя «Россия». Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

Контракт на строительство «Лидера» был подписан между ССК «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия «Россия», — говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. — В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов.

© www.rosatomflot.ru

© www.rosatomflot.ru

Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики".

Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года № 538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству а/л «Лидер».

Для справки:

Атомный ледокол «Лидер» построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБМ Африкантов».

Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510:

— мощность — 120 МВт (на валах);

— скорость хода — 22 узла (по чистой воде);

— длина — 209 метров;

— ширина — 47,7 метра;

— ледопроходимость (максимальная) — 4 метра;

— водоизмещение: при осадке по КВЛ — около 69 700 тонн

Состав основного оборудования энергетической установки:

— ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400;

— паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый;

— система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Эксплуатацию единственного в мире атомного ледокольного флота осуществляет предприятие Госкорпорации «Росатом».

https://sskzvez...-ledokola-lider

https://primors...ru/news/224000/