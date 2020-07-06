Сельхозпредприятия Башкирии приобрели более 2400 голов племенного молодняка КРС

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Сельскохозяйственные организации региона к началу июля текущего года приобрели 2454 головы племенного молодняка крупного рогатого скота, 303 из них завезены из Дании и Венгрии.

К примеру, на днях нетели из зарубежных стран прибыли в ООО «Победа» Калтасинского района — 240 голов и ООО «ПЗ Ленина» Дюртюлинского района республики — 63 головы. В настоящее время нетелей поставили на месячный карантин, в этот период ветеринарные работники будут наблюдать за состоянием скота, сделают анализ крови. Первый отел ожидается до конца этого года. С приобретением высокопродуктивного скота ожидается и увеличение надоев молока.

До конца года ожидается завоз еще 2600 голов скота зарубежной селекции.Отметим, что 75% приобретенного племенного молодняка КРС — скот молочного направления. Напомним, что размер субсидий на приобретение племенных нетелей мясной и молочной породы в этом году вырос с 50 до 60 тысяч за одну голову.