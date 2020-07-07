Новый хлебозавод открылся в Подольске

В Московской области запустят ещё одно производство хлебобулочных изделий © mii.mosreg.ru

Новый хлебозавод открылся в технопарке «Сынково» городского округа Подольск.

Комплекс занимает площадь более 12 тыс. кв. м. Завод включает в себя производственные и вспомогательные помещения, а также пристраиваемое помещение просеивания муки и сахара. Производительность предприятия составит 72 тыс. единиц продукции в час, пишет «Интерфакс».

На реализацию проекта ООО «Гипфель» направило 1,5 млрд рублей.

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