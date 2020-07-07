В Дагестане открыт цех по глубокой переработке мяса птицы
В Буйнакском районе Дагестана официально дан старт производству по забою и глубокой переработке мяса птицы в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Дерия».
Общая стоимость производства достигает порядка 110 млн рублей, из них 31,5 млн рублей — средства господдержки в виде гранта, предоставленного СПК для развития материально-технической базы.
Оборотная мощность проекта — 20 тонн в смену, что даст возможность дополнительно производить мясо птицы в объеме до 5 тыс. тонн в год на сумму 525 млн рублей. Кроме того, проект позволил обеспечить еще около 80 рабочих мест.
Производители планируют поставлять продукцию в Казахстан и Азербайджан.
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