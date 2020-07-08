Пассажирский электровоз 3ЭС4К «Дончак» от НЭВЗа отправился в Волхов

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Новочеркасский электровозостроительный завод передал в депо «Волховстрой» Октябрьской железной дороги магистральный грузовой трехсекционный электровоз постоянного тока 3ЭС4К «Дончак» № 75. Всего в депо «Волховстрой» работает 65 локомотивов 3ЭС4К, а до конца года поступит еще пять единиц.

Пополнение локомотивного парка депо «Волховстрой» электровозами 3ЭС4К позволило увеличить массу поездов до 6000 тонн, а также уменьшить время оборота вагонов и расходы на содержание подвижного состава. Для обслуживания новых локомотивов были внесены изменения в технологию ремонта.

Октябрьская магистраль простирается от Мурманска до Москвы (свыше 2000 км), при этом свыше 900 км расположено за Полярным кругом. В транспортной системе Северо-Западного региона России на долю этой железной дороги приходится 75% грузовых и 40% пассажирских перевозок.

Новочеркасские «Дончаки», которые водят тяжеловесные составы, зарекомендовали себя как надежные электровозы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными характеристиками и заменяют уже устаревшие и менее мощные электровозы серии ВЛ10, ВЛ15.

Электровозы 3ЭС4К способствуют реализации Программы развития тяжеловесного движения на железных дорогах России.