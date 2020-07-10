«Уральские локомотивы» выпустили первую «Ласточку» специально для Московских центральных диаметров
Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первый электропоезд «Ласточка», оформленный в фирменном стиле Московских центральных диаметров (МЦД). Цветографическая схема нанесена при помощи специализированной литой пленки. Покрытие, активно применяемое в железнодорожном транспорте, помимо эстетических функций также защищает кузов от повреждений.
До конца года предприятие осуществит поставку еще семи поездов в новой расцветке для эксплуатации на маршрутах МЦД.
Вместимость десятивагонного поезда «Ласточка», развивающего скорость до 160 км/ч — 2600 пассажиров. Составы оборудованы местами для комфортной поездки маломобильных пассажиров, а также универсальными санитарными модулями и Wi-Fi. В вентиляционных каналах вагонов установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания как вновь поступающего в состав воздуха, так и рециркулирующего потока. В перспективе по запросу заказчика возможно дооснастить вагоны дополнительным оборудованием и опциями (пеленальными столиками, вендинговыми аппаратами и так далее).
Также теперь на все «Ласточки» завод-изготовитель устанавливает усовершенствованный безопасный локомотивный объединенный комплекс «БЛОК-М» отечественного производства.
Новое оборудование позволит получать и обрабатывать большие объемы технологической информации с различных систем машины, осуществлять контроль бдительности машиниста, защищать от непреднамеренного перемещения состава (скатывания).Технические параметры будут передаваться с устройства в информационно-аналитическую систему завода «УЛ-Сервис».
Модульная конструкция снизит затраты при техническом обслуживании и ремонте за счет небольших габаритов и массы узлов и деталей, в отличие от предыдущей версии БЛОКа. В данном комплексе также заложен потенциал для расширения функций системы в перспективе.
«Надежные уральские „Ласточки“ хорошо зарекомендовали себя на полигоне Московского центрального кольца, где за четыре года их качество и бесперебойную работу смогли оценить более 580 млн пассажиров, — рассказал первый заместитель генерального директора „Уральских локомотивов“ Виталий Брексон. — Универсальная платформа поезда позволяет успешно решать проблемы скоростных перевозок на самых загруженных участках дорог с большим пассажиропотоком, таких как МЦД, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности».
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