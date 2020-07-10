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Транспорт и логистика

«Уральские локомотивы» выпустили первую «Ласточку» специально для Московских центральных диаметров

 © sun3-10.userapi.com

Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первый электропоезд «Ласточка», оформленный в фирменном стиле Московских центральных диаметров (МЦД). Цветографическая схема нанесена при помощи специализированной литой пленки. Покрытие, активно применяемое в железнодорожном транспорте, помимо эстетических функций также защищает кузов от повреждений.

До конца года предприятие осуществит поставку еще семи поездов в новой расцветке для эксплуатации на маршрутах МЦД.

Вместимость десятивагонного поезда «Ласточка», развивающего скорость до 160 км/ч — 2600 пассажиров. Составы оборудованы местами для комфортной поездки маломобильных пассажиров, а также универсальными санитарными модулями и Wi-Fi. В вентиляционных каналах вагонов установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания как вновь поступающего в состав воздуха, так и рециркулирующего потока. В перспективе по запросу заказчика возможно дооснастить вагоны дополнительным оборудованием и опциями (пеленальными столиками, вендинговыми аппаратами и так далее).

Также теперь на все «Ласточки» завод-изготовитель устанавливает усовершенствованный безопасный локомотивный объединенный комплекс «БЛОК-М» отечественного производства.

 © sun9-19.userapi.com

Новое оборудование позволит получать и обрабатывать большие объемы технологической информации с различных систем машины, осуществлять контроль бдительности машиниста, защищать от непреднамеренного перемещения состава (скатывания).Технические параметры будут передаваться с устройства в информационно-аналитическую систему завода «УЛ-Сервис».

Модульная конструкция снизит затраты при техническом обслуживании и ремонте за счет небольших габаритов и массы узлов и деталей, в отличие от предыдущей версии БЛОКа. В данном комплексе также заложен потенциал для расширения функций системы в перспективе.

«Надежные уральские „Ласточки“ хорошо зарекомендовали себя на полигоне Московского центрального кольца, где за четыре года их качество и бесперебойную работу смогли оценить более 580 млн пассажиров, — рассказал первый заместитель генерального директора „Уральских локомотивов“ Виталий Брексон. — Универсальная платформа поезда позволяет успешно решать проблемы скоростных перевозок на самых загруженных участках дорог с большим пассажиропотоком, таких как МЦД, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности».
Источник: https://www.sinara-group.com/media/...cally-for-moscow-central-diameters/

Группа Синара, Уральские локомотивы, РЖД, МЦД
  • Нет аватара Lyudov
    10.07.2018:24:37

    Для МЦД ранее выбрали «Иволги». Теперь поменяли?

    #1202722
    • Нет аватара milmа
      10.07.2018:50:24

      Иволги выбрали для МЦД-½, для остальных МЦД-¾/5 подвижной состав еще не совсем выбран, но исходя из этой новости Ласточки будут закуплены.

      Могу ошибаться, т.к. достаточно давно интересовался темой и все могло уже поменяться

      #1202723
    • user78 user78
      10.07.2019:01:36

      Насколько я понял, будет примерно поровну — «Иволги» и «Ласточки». Пока что на МЦД больше «Иволг».

      В данный момент идёт разработка новой версии тверского электропоезда — «Иволга 3.0" со скоростью 160 км/ч (нынешние «Иволга» и «Иволга 2.0» имеют макс. скорость 120 км/ч, меньше чем у Ласточек с их 160 км/ч).

      Возможно, когда доделают третью версию Иволги — сразу пойдут закупки таких поездов.

      #1202725
      • Нет аватара Lyudov
        10.07.2020:15:17

        Ясно.

        #1202735
      • Александр Саворский
        13.07.2010:17:51

        Пока что на МЦД больше ЭП2Д, этот ветеран лидирует по сидячей пассажировместимости, и как следствие наиболее удобен для пассажиров.

        Ласточка комфортабельнее и в пригородном исполнении имеет много сидячих мест, а Иволгу я бы выкинул вообще — пусть сначала компоновку сидячих мест доработают.

        #1202890
    • Александр Саворский
      13.07.2010:14:15

      Иволга очень неудачный поезд, концептуально…

      В нем негде сидеть, в полупустом вагоне уже нет сидячих мест и людям приходится стоять.

      А это напрягает, когда на 10 вагонов 250 сидячих мест.

      #1202887
  • Нет аватара candino1971
    10.07.2019:50:45

    Объясните дилетанту, зачем для МЦД скорость 160 км/ч?

    #1202729
  • Никита Хатунцев Никита Хатунцев
    11.07.2009:59:08

    С большой долей вероятности на мцд 3 будут ласточки, что бы на всем направлении был один подвижной состав и в депо Крюково обслуживали только их.

    На всех остальных диаметрах будут иволги, надеюсь что в без тамбуров (иволга3.0), а на дальних направлениях должны все заменить на эп2д

    #1202753
  • Сол и’Пси с.т. Сол и’Пси с.т.
    12.07.2014:29:37

    Розетки!!!

    #1202831
  • Нет аватара Sibnum
    13.07.2008:40:38

    Побольше бы надписей «Сделано в России» на такой же крупной технике.

    Люди хотя бы глазами замечали. А то не делаем ничего…нефть и газ только качаем.

    #1202867
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