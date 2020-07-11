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Своими глазами

«Мираторг» — от поля до прилавка

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Агрохолдинг входит в первую десятку производителей мяса птицы - самого популярного мяса в России. Производство мясной продукции в «Мираторге» включает все этапы «от поля до прилавка», то есть, от растениеводства до реализации готовой продукции. На сегодняшний день около тридцати стран закупают продукцию компании, а по эффективности производства она на равных конкурирует с мировыми лидерами индустрии таких стран, как США, Канада и Австралия.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Помимо основных видов мяса (свинины, говядины и курятины), компания занимается производством ягнятины, розовой телятины, овощей, полуфабрикатов, готовых блюд, колбасных изделий, кормов для животных, смесей семян газонных трав, краста (кожи). У Мираторга своя фирменная сеть супермаркетов и бургерных. Но визитной карточкой компании остается «мраморная говядина». Если еще несколько лет назад монополия на премиальное мясо была у США и Австралии, то сегодня «Мираторг» доказал, что отличный стейк может быть 100% отечественным продуктом, доступным для миллионов россиян.

Мы посетили агропромышленный холдинг и узнали, как выглядит полный цикл производства говядины и какие планы по развитию предприятия у его руководства.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Межрегиональный проект вертикально интегрированного производства высококачественной говядины «Мираторг» реализует с 2009 года. В настоящий момент у холдинга самое большое в мире поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус — свыше 700 тысяч голов, а в ближайшие несколько лет оно вырастет до миллиона. Проект уникален как по масштабу, так и по объему инвестиций — компания уже вложила в производство более 100 млрд рублей.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

«Путь» стейка начинается на полях агрохолдинга, с выращивания кормовых культур — зерновых, бобовых, многолетних трав. К слову, семена компания производит самостоятельно — для этого введен в строй специализированный селекционно-семеноводческих центр. Точное земледелие, почвосберегающие технологии No-Till и Strip-Till для агрономов давно стали повседневной практикой. Растениеводческий дивизион предприятия оснащен по последнему слову техники — высокопроизводительными сельхозмашинами от ведущих мировых производителей. Зерновое сырье поступает на комбикормовые заводы агрохолдинга, которые выпускают рассыпные и гранулированные корма для животных всех возрастных групп.

Собственная кормовая база позволяет ручаться за экологическую чистоту и качество продукции и оптимизировать ее себестоимость, в которой доля кормов составляет до 75%.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Животных специализированной мясной породы абердин-ангус выращивают в шести регионах страны на почти сотне ферм площадью около 5 гектаров каждая.

Ферма у «Мираторга» — это высокотехнологичное предприятие.

Животные выращиваются в уникальной бесстрессовой среде и со строгим соблюдением ветеринарных стандартов. Животные легко переносят снежную зиму и круглый год находятся под открытым небом.

За маточным поголовьем ведется круглосуточный надзор, в ходе регулярных объездов пастбищ животным оказывается ветеринарная помощь. Компания выстроила систему геномной оценки и селекции крупного рогатого скота. Результат — независимость от импорта племенного поголовья.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

В Мираторге возрождают традиции первых ковбоев. Официальное название профессии ковбой в России — «оператор-животновод». Навыки обращения с животными русские ковбои получают в специализированном собственном учебном центре «Академия Мираторг». В отличие от жителя Северной Америки у нашего ковбоя есть разряд, как у токаря или слесаря. Что звучит несколько непривычно, но отражает уровень профессионализма. Сегодня на 98 фермах «Мираторга» работают более 2500 русских ковбоев. Ежегодные соревнования «Русское родео» — это одновременно и конкурс профессионального мастерства, и праздник, и незабываемое шоу, которого с нетерпением ждут и участники, и зрители. «РУССКОЕ РОДЕО» максимально приближено к традиционным соревнованиям ковбоев. Главное здесь — профессиональные навыки и умения: поймать бычка на лассо, загнать его в трейлер для перевозки, «вылечить» животное, правильно поставив диагноз.

Следующий этап производства говядины — откормочная площадка (фидлот). Здесь в течение 200 дней бычки набирают вес на специальной зерновой «диете», а их мясо приобретает «мраморность» — жировые прожилки, напоминающие характерный рисунок. Годовалые бычки отправляются на один из трёх фидлотов — в Брянской или Орловской областях, где одновременно могут содержаться до 180 тысяч животных. Когда третья откормочная площадка заработает на полную, совокупная мощность фидлотов превысит 200 тысяч голов скота единовременного содержания.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

В Брянской области расположен кластер «Мираторга» по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, который включает завод по убою и переработке КРС мощностью более 500 тысяч голов в год — один из крупнейших в Европе, «линию первичной переработки прочей мясной продукции» — самый современный и высокотехнологичный в России кожевенный завод мощностью свыше 500 тыс. шкур КРС и завод по производству кулинарных блюд.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Производственный цикл завода по убою и переработке КРС разделен на три этапа: убой, обвалка,жиловка и потребительская упаковка. Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов и может похвастаться высоким уровнем роботизации. Машинам доверена в том числе оценка мяса по степени мраморности, что обеспечивает объективность классификации. Вся продукция проходит тщательный лабораторный контроль. На предприятии внедрена и поддерживается система FSSC 22000 (Система анализа рисков и критических точек контроля). Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001 (менеджмент качества), ISO14001 (охрана окружающей среды), имеет сертификат Халяль.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Финальный этап производственной цепочки — доставка свежего мяса и мясных изделий до потребителя. «Мираторг» организовал собственную логистическую компанию и сеть из 15 дистрибьюторских центров от Калининграда до Новосибирска. Более 500 наименований фирменной продукции «Мираторга» развозят по всем уголкам страны свыше 2000 рефмашин. Сохранение качества мяса при транспортировке — незыблемый приоритет компании, поэтому автомобильный парк оборудован холодильными установками с возможностью поддержания температуры от -25° до +20°С

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

У агропромышленного холдинга Мираторга есть собственная фирменная розничная сеть, представленаная в Москве, Московской области, Воронеже и регионах присутствия активов: Брянске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Магазины работают в крупнейших городах европейской части страны и обладают широким ассортиментом фирменной продукции. Розничная сеть «Мираторга» поддерживает общую стратегию холдинга, в приоритете которой — высокие стандарты качества и реализация технологических решений на уровне мировых лидеров.

А также фирменная сеть бургерных «Бургер&Фрайс», которая включает 14 бургерных в 3 регионах. В их меню фирменные бургеры по рецептам шеф-поваров, стейки из свежего отборного мяса собственного производства, горячие закуски, салаты и напитки от «Мираторга». Есть совместный проект с ресторатором Аркадием Новиковым - сеть бургерных FARШ Концепция Аркадия Новикова и премиальная говядина блэк ангус от «Мираторга» гарантируют гостям лучшие бургеры ресторанного качества в столице. Бургеры готовятся быстро и по собственной уникальной рецептуре, а их важнейший ингредиент — это свежайшая котлета из говядины блэк ангус без консервантов и добавок.

Бизнес-стратегия «Мираторга» направлена на рост экспортных поставок востребованной на мировом рынке продукции по конкурентной цене. Для этого компания обеспечивает качество товара на уровне международных стандартов и расширяет ассортимент с учетом специфики культуры питания в странах-импортерах. Среди клиентов «Мираторга» — глобальные ресторанные сети McDonald’s и Burger King, крупнейшие операторы розничных сетей — Auchan и METRO.

На данный момент «Мираторг» экспортирует говядину почти в тридцать стран мира, включая государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Евразийского союза и СНГ. В 2020 году агрохолдинг стал первой отечественной компанией, получившей разрешение на ввоз говядины в Китай, и в апреле отправил в страну первую партию.

Таким образом, Россия, которая еще десятилетие назад была крупнейшим импортером мяса, благодаря Мираторгу стала полноправным игроком на международном рынке.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей

АПК "Мираторг" , Брянск , Брянская область
  • Игорь Фильков
    11.07.2017:42:16

    Отличный репортаж. Я попробовал бигмак «Ковбой» приготовленный в магазине Мираторга на (территории мясоперерабатывающего завода находящегося перед поворотом на п. Выгоничи Брянской области), это объеденье.

    #1202778
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    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.07.2021:47:40

      А какая разница?

      Главное, что хорошее мясо на нашем столе.

      #1202800
    • Human RS Human RS
      11.07.2023:53:41

      Компания вкладывается только в импортные технологии! Российского оборудования нет совсем

      Вам придется подтвердить здесь свое смелое обвинительное утверждение пруфами и подробным анализом. У вас сутки на выполнение, время пошло, в случае отказа буду вынужден выписать бан за наглую ложь.

      Сутки прошли. Ответа с пруфами нет. Бан.

      Отредактировано: Human RS~02:34 13.07.20
      #1202806
      • Комментарий удален
    • shigorin shigorin
      13.07.2010:31:45

      Вы представляете её руководство или путаете окопную правду с правдой?

      #1202892
  • Нет аватара candino1971
    11.07.2022:51:02

    Dimitriy2

    На каких заводах Мираторга вы были?

    Какие именно российские технологии были проигнорированы в угоду импортным?

    Или вопрос про оборудование (я немного запутался)? Как-то вы все в одну кучу свалили.

    Тогда аналогичный вопрос. Какое именно российское оборудование было проигнорировано, в пользу импортного?

    #1202805
  • Александр Пуртов Александр Пуртов
    12.07.2002:20:29

    Я не мажор и всякие стейки от мираторга не ел. Но пельмешки в сетевом магазине брал. И ничего хорошего в них прям нет. Не параша совсем, есть можно. Но сравнивать их с пельмешками местного производителя даже страшно. На несколько порядков хуже.

    У меня вопрос к знатокам. Это я привык к домашним пельменям с хорошим фаршем или люди не понимают, что едят «говно»?

    #1202812
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.07.2009:55:46

      Если вам не нравятся пельмени «Мираторга», совсем необязательно утверждать, что остальные едят говно.

      В ваш адрес таких утверждений нет.

      Осторожнее в выражениях.

      Отредактировано: Сергей Котенко~09:56 12.07.20
      #1202822
    • Илья Белов Илья Белов
      13.07.2009:56:35

      Нужно понимать, что в домашние пельмени ты можешь провернуть хоть стейки-миньоны из мраморной говядины, а производители массового продукта используют как правило мясо не первых категорий, т. е. это мясо с живота и обрезки с других мест. Ничего вредного в них нет, но естественно они уступают хендмейду.

      #1202875
  • Vadim Orlov
    12.07.2008:33:59

    Стейки не брал. Но всякие колбаски-грили в «Перекрестке» у них из куриной кожи и прочего мусора. Очень мутная контора.

    #1202817
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.07.2009:56:22

      Не нравится — не ешь.

      На вкус и цвет товарищей нет.

      #1202823
      • Илья Белов Илья Белов
        13.07.2010:00:06

        Ну так тоже неправильно говорить. Защищать халтуру только потому, что она отечественная неверный подход. С другой стороны, утверждение его спорное и без фактов, но есть одно но. Простые колбасы и сосисы это мясные продукты не первой категории и всегда делаются не из лучших кусков.

        #1202877
  • Нет аватара Paul_ls
    12.07.2012:08:00

    Живу в Курской области, в селе. Советское наследство исчезло, передовые колхозы канули в лету. Не так давно (несколько лет как) вдруг появилась серьёзная техника, повспахали всё что пашется, даже то, что на моей памяти никогда колхоз не обрабатывал. На песчаной почве, где никогда ни чего не росло вырастили такую пшеницу, какой я вообще никогда не видел. А трактора какие! Скорость обработки земель! Комбайн жнёт, а за ним трактор сразу пашет. Да ещё и круглосуточно работают. Куда тем колхозам.

    Ожило село? Нет, конечно. обработка земель происходит так: из ниоткуда появляется техника бригадой, проезжает по полям и опять в никуда. Нужна только земля.

    Фермы появились. Только не колхозные восстановили, или на той же земле, а вывели из севооборота поля, и на них возвели комплексы. Из далека видно — современные. Так проще, конечно, ведь отдельная ферма без изолированной инфраструктуры это сейчас нонсенс.

    Действуют ребята напористо, местами даже нагло. С местным населением «тёрки». Возвели свиноводческий комплекс — даже по федеральной трассе проехать, окна в машине закрывать нужно. Вонь страшная. Тоже в близлежащих сёлах.

    Не смотря на это рабочие места всёже новые появились. Доставляют автобусами до работы и обратно. Зарплаты, говорят, по местным меркам ничего так.

    Что касательно продукции, то в нашей местности реализуют её очень мало, только в Магните и Пятёрочке видел несколько образцов. Брал пару раз, свинину и шашлык, «повёлся» на скидку, больше не беру. Конкуренция здесь большая и выбор чего получше есть. Фермерские хозяйства разные, хладобойни, мясокомбинаты.

    Про говядину, что в репортаже, вообще не видел. Дорогая она (говядина вообще) и редкая. Куском можно купить только на рынке.

    Много про Мираторг негатива и рекламы тоже много. Моё мнение — современная компания. Мощная. Разрабатывает залежные земли, строит фермы, даёт работу. Действует в _своих_ интересах, как и любой бизнес. Качество продукции выбирает каждый сам, не Мираторгом едины.

    #1202826
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.07.2012:43:15

      Многое верно пишите.

      Чудес не бывает, да никто и не обещал.

      И «Мираторг» не святой.

      Мощная современная компания, интересы которой совпали с интересами страны.

      Отредактировано: Сергей Котенко~12:43 12.07.20
      #1202828
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