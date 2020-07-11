© Радченко Андрей/Сделано у нас

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Агрохолдинг входит в первую десятку производителей мяса птицы - самого популярного мяса в России. Производство мясной продукции в «Мираторге» включает все этапы «от поля до прилавка», то есть, от растениеводства до реализации готовой продукции. На сегодняшний день около тридцати стран закупают продукцию компании, а по эффективности производства она на равных конкурирует с мировыми лидерами индустрии таких стран, как США, Канада и Австралия.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Помимо основных видов мяса (свинины, говядины и курятины), компания занимается производством ягнятины, розовой телятины, овощей, полуфабрикатов, готовых блюд, колбасных изделий, кормов для животных, смесей семян газонных трав, краста (кожи). У Мираторга своя фирменная сеть супермаркетов и бургерных. Но визитной карточкой компании остается «мраморная говядина». Если еще несколько лет назад монополия на премиальное мясо была у США и Австралии, то сегодня «Мираторг» доказал, что отличный стейк может быть 100% отечественным продуктом, доступным для миллионов россиян.

Мы посетили агропромышленный холдинг и узнали, как выглядит полный цикл производства говядины и какие планы по развитию предприятия у его руководства.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Межрегиональный проект вертикально интегрированного производства высококачественной говядины «Мираторг» реализует с 2009 года. В настоящий момент у холдинга самое большое в мире поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус — свыше 700 тысяч голов, а в ближайшие несколько лет оно вырастет до миллиона. Проект уникален как по масштабу, так и по объему инвестиций — компания уже вложила в производство более 100 млрд рублей.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

«Путь» стейка начинается на полях агрохолдинга, с выращивания кормовых культур — зерновых, бобовых, многолетних трав. К слову, семена компания производит самостоятельно — для этого введен в строй специализированный селекционно-семеноводческих центр. Точное земледелие, почвосберегающие технологии No-Till и Strip-Till для агрономов давно стали повседневной практикой. Растениеводческий дивизион предприятия оснащен по последнему слову техники — высокопроизводительными сельхозмашинами от ведущих мировых производителей. Зерновое сырье поступает на комбикормовые заводы агрохолдинга, которые выпускают рассыпные и гранулированные корма для животных всех возрастных групп.

Собственная кормовая база позволяет ручаться за экологическую чистоту и качество продукции и оптимизировать ее себестоимость, в которой доля кормов составляет до 75%.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Животных специализированной мясной породы абердин-ангус выращивают в шести регионах страны на почти сотне ферм площадью около 5 гектаров каждая.

Ферма у «Мираторга» — это высокотехнологичное предприятие.

Животные выращиваются в уникальной бесстрессовой среде и со строгим соблюдением ветеринарных стандартов. Животные легко переносят снежную зиму и круглый год находятся под открытым небом.

За маточным поголовьем ведется круглосуточный надзор, в ходе регулярных объездов пастбищ животным оказывается ветеринарная помощь. Компания выстроила систему геномной оценки и селекции крупного рогатого скота. Результат — независимость от импорта племенного поголовья.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В Мираторге возрождают традиции первых ковбоев. Официальное название профессии ковбой в России — «оператор-животновод». Навыки обращения с животными русские ковбои получают в специализированном собственном учебном центре «Академия Мираторг». В отличие от жителя Северной Америки у нашего ковбоя есть разряд, как у токаря или слесаря. Что звучит несколько непривычно, но отражает уровень профессионализма. Сегодня на 98 фермах «Мираторга» работают более 2500 русских ковбоев. Ежегодные соревнования «Русское родео» — это одновременно и конкурс профессионального мастерства, и праздник, и незабываемое шоу, которого с нетерпением ждут и участники, и зрители. «РУССКОЕ РОДЕО» максимально приближено к традиционным соревнованиям ковбоев. Главное здесь — профессиональные навыки и умения: поймать бычка на лассо, загнать его в трейлер для перевозки, «вылечить» животное, правильно поставив диагноз.

Следующий этап производства говядины — откормочная площадка (фидлот). Здесь в течение 200 дней бычки набирают вес на специальной зерновой «диете», а их мясо приобретает «мраморность» — жировые прожилки, напоминающие характерный рисунок. Годовалые бычки отправляются на один из трёх фидлотов — в Брянской или Орловской областях, где одновременно могут содержаться до 180 тысяч животных. Когда третья откормочная площадка заработает на полную, совокупная мощность фидлотов превысит 200 тысяч голов скота единовременного содержания.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В Брянской области расположен кластер «Мираторга» по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, который включает завод по убою и переработке КРС мощностью более 500 тысяч голов в год — один из крупнейших в Европе, «линию первичной переработки прочей мясной продукции» — самый современный и высокотехнологичный в России кожевенный завод мощностью свыше 500 тыс. шкур КРС и завод по производству кулинарных блюд.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Производственный цикл завода по убою и переработке КРС разделен на три этапа: убой, обвалка,жиловка и потребительская упаковка. Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов и может похвастаться высоким уровнем роботизации. Машинам доверена в том числе оценка мяса по степени мраморности, что обеспечивает объективность классификации. Вся продукция проходит тщательный лабораторный контроль. На предприятии внедрена и поддерживается система FSSC 22000 (Система анализа рисков и критических точек контроля). Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001 (менеджмент качества), ISO14001 (охрана окружающей среды), имеет сертификат Халяль.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Финальный этап производственной цепочки — доставка свежего мяса и мясных изделий до потребителя. «Мираторг» организовал собственную логистическую компанию и сеть из 15 дистрибьюторских центров от Калининграда до Новосибирска. Более 500 наименований фирменной продукции «Мираторга» развозят по всем уголкам страны свыше 2000 рефмашин. Сохранение качества мяса при транспортировке — незыблемый приоритет компании, поэтому автомобильный парк оборудован холодильными установками с возможностью поддержания температуры от -25° до +20°С

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

У агропромышленного холдинга Мираторга есть собственная фирменная розничная сеть, представленаная в Москве, Московской области, Воронеже и регионах присутствия активов: Брянске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Магазины работают в крупнейших городах европейской части страны и обладают широким ассортиментом фирменной продукции. Розничная сеть «Мираторга» поддерживает общую стратегию холдинга, в приоритете которой — высокие стандарты качества и реализация технологических решений на уровне мировых лидеров.

А также фирменная сеть бургерных «Бургер&Фрайс», которая включает 14 бургерных в 3 регионах. В их меню фирменные бургеры по рецептам шеф-поваров, стейки из свежего отборного мяса собственного производства, горячие закуски, салаты и напитки от «Мираторга». Есть совместный проект с ресторатором Аркадием Новиковым - сеть бургерных FARШ Концепция Аркадия Новикова и премиальная говядина блэк ангус от «Мираторга» гарантируют гостям лучшие бургеры ресторанного качества в столице. Бургеры готовятся быстро и по собственной уникальной рецептуре, а их важнейший ингредиент — это свежайшая котлета из говядины блэк ангус без консервантов и добавок.

Бизнес-стратегия «Мираторга» направлена на рост экспортных поставок востребованной на мировом рынке продукции по конкурентной цене. Для этого компания обеспечивает качество товара на уровне международных стандартов и расширяет ассортимент с учетом специфики культуры питания в странах-импортерах. Среди клиентов «Мираторга» — глобальные ресторанные сети McDonald’s и Burger King, крупнейшие операторы розничных сетей — Auchan и METRO.

На данный момент «Мираторг» экспортирует говядину почти в тридцать стран мира, включая государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Евразийского союза и СНГ. В 2020 году агрохолдинг стал первой отечественной компанией, получившей разрешение на ввоз говядины в Китай, и в апреле отправил в страну первую партию.

Таким образом, Россия, которая еще десятилетие назад была крупнейшим импортером мяса, благодаря Мираторгу стала полноправным игроком на международном рынке.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей