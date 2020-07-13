Капитально отремонтирована дорога к музею-заповеднику «Прохоровское поле» в Белгородской области

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В день 77-й годовщины крупнейшего в истории танкового сражения, состоялось открытие автомобильной дороги федерального значения М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной, подъезд к музею заповеднику «Прохоровское поле» после завершения капитального ремонта.

Старая трасса была двухполосной. Она не справлялась с потоком транспорта. Под Прохоровкой находится крупный музейный комплекс Третьего ратного поля России и промышленные предприятия.

Капремонт отрезка км 0 — км 32 начался в 2019 году и был разбит на три этапа, которые шли параллельно друг другу. Окончание работ было запланировано на 25 августа 2021 года, но дорожникам удалось выполнить работы с опережением календарного графика и без потери качества.

Вопрос о реконструкции трассы поднимался на федеральном уровне начиная с 2013 года. Чтобы начать реконструкцию с привлечением федерального бюджета, дорогу нужно было переоформить в федеральную собственность. Это случилось в 2018 году. На капитальный ремонт 32-километровой трассы из федеральной казны выделили 4,7 млрд рублей.

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Работы на участке М-2 «Крым» км 0 — км 32 начали в 2019 году. Здесь расширили проезжую часть до 14 м. Переустроили коммуникации. Верхний слой покрытия уложили из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Также отремонтировали 70 одноуровневых примыканий. Укрепили обочины и устроили 416 водосбросных сооружений. Построили 37 водопропускных труб. Установили барьерное ограждение на обочине и разделительной полосе.

Особое внимание уделили безопасности дорожного движения. Установили 25 автобусных остановок. Их оборудовали переходно-скоростными полосами, тротуарами и заездными карманами. Устроили пешеходные дорожки и установили 913 дорожных знаков. По обеим сторонам дороги построили линии освещения. На отрезке, проходящем через посёлок Прохоровка, смонтировали шумозащитные экраны. В полосе отвода высадили более 7500 деревьев и кустарников.

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© rosavtodor.gov.ru