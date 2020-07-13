Станцию МЦД-2 Курьяново открыли для пассажиров

© stroi.mos.ru

Открыта новая станция Курьяново второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2 «Курско-Рижский»).

Курьяново находится между станциями Москворечье и Перерва МЦД-2. Работы велись круглосуточно без остановки движения поездов. Теперь жители районов Марьино и Печатники сэкономят время в пути по городу в три раза.

Этот объект и многие другие построили буквально за полтора года. Программа по строительству диаметров является важнейшей для Москвы и для наших коллег из РЖД. Также эта программа — важный элемент в построении такой интегрированной системы нашего общественного транспорта.

Курьяново — четвертая станция МЦД-2, открытая после запуска движения по диаметрам. По прогнозам, ежедневно станцией будут пользоваться 5,7 тысячи человек, а в течение следующих трех — пяти лет благодаря активному развитию прилегающих территорий ожидается практически двукратный рост пассажиропотока.

В соответствии с новым московским стандартом обустройства станций наземного метро платформа Курьяново оборудована навесом на всю длину, который защитит пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. В пешеходном тоннеле расположен комфортный пассажирский терминал с турникетами, кассами, автоматами по продаже билетов, информационными табло и санитайзерами.

© mos.ru

Можно сказать, что в Курьяново создан новый городской вокзал, благодаря которому наземное метро в шаговой доступности получат жители микрорайона Курьяново в Печатниках и жилых кварталов Марьино, расположенных на улицах Подольская и Донецкая, включая новый ЖК «Домашний».