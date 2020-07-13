В Пензе открыт новый корпус производственного предприятия «Электроприбор»

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13 июля состоялось открытие автомонтажного корпуса производственного объединения «Электроприбор».

Предприятие, входящее в российский концерн «Автоматика», является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые применяются на стационарных и подвижных (на колесной и гусеничной базе, на вертолетах, самолетах, космических аппаратах, на надводных и подводных объектах морского базирования) пунктах управления различного назначения.

В сфере гражданской продукции предприятием освоено производство IP-телефонов, одноплатных ЭВМ, цифровых приставок для операторов кабельного телевидения, пневматических узлов управления токоприемником, стабилизаторов и сигнализаторов давления для железнодорожного транспорта, сборочных комплектов для оптических приборов.

В 2020 году осваиваются новые изделия гражданского назначения: станок фрезерно-гравировальный, ружье для подводной охоты 3-х новых модификаций, электронная пломба контроля логических перемещений ответственных грузов, пневматический узел управления двух модификаций, начаты опытно-конструкторские работы по приборам учета электроэнергии.

Создание нового автомонтажного корпуса велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Площадь корпуса составляет более 5,5 тысяч квадратных метров, он полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями. Открытие корпуса позволит существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и обеспечить качественно новый уровень производства.

Согласно программе перевооружения, срок сдачи проекта — 31 декабря 2020 года. Однако, благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон, удалось завершить работы досрочно.

Как отметил генеральный директор АО «Концерн «Автоматика» Владимир Кабанов, открытие корпуса позволит и в дальнейшем наращивать оборотные средства предприятия и объем заказов, создавать дополнительные рабочие места для жителей Пензы и Пензенской области.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© riapo.ru