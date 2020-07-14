КВЗ сертифицировал тренажер Ансата по международным правилам

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Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) получил заключение Центра экспертизы и сертификации авиационной техники Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) о соответствии тренажера вертолета Ансат всем международным стандартам.

Комплексный тренажер вертолета (КТВ) Ансат проверялся на соответствие требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Специалисты оценивали такие характеристики, как компоновка и конструкция кабины экипажа, имитатор динамики полета и двигателя, управление при движении на земле, системы вертолета, акустические, визуальные и вибрационные эффекты, навигация и др. В результате экспертизы было дано положительное заключение.

«Сертификация комплексного тренажера вертолета Ансат по стандартам ICAO — одно из важных достижений нашего предприятия. Авиационный учебный центр КВЗ ждет первых студентов для прохождения тренажерной подготовки на симуляторе Ансата в августе 2020 года. Обучение пройдут представители инозаказчика: при экспортных поставках тренажерная подготовка пилотов включается в цену вертолёта», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Модель воздушного судна сделана на основании данных летных испытаний, предоставленных опытно-конструкторским бюро КВЗ. Кабина и интерьер тренажера — подлинные. Вместо реальных приборов используются имитаторы, приспособленные для работы в составе тренажера, их внешний вид и функционал полностью соответствуют оригиналам.

Комплексный тренажер вертолета Ансат оснащен системой визуализации, обеспечивающей полный обзор с места пилота. С ее помощью воспроизводится два района полетов: Казань, включая летно-испытательный комплекс КВЗ, а также Сочи. Виброплатформа и аудиосистема помогают воссоздать вибрационные и акустические эффекты полета. С помощью тренажера обучаемые пилоты смогут отрабатывать действия в различных условиях, в том числе в опасных и аварийных ситуациях.

Разработка и изготовление комплексного тренажера Ансат производились в соответствии с инвестиционным проектом «Концепция развития Авиационного учебного центра КВЗ холдинга „Вертолеты России“».

Также учебный центр КВЗ оснащен комплексным тренажером вертолета Ми-8МТВ. Кабина тренажера адаптирована для имитации тренировок пилотов в ночных условиях с очками ночного видения. Кроме того, тренажер оснащен виброакустической установкой, имитирующей вибрацию и звуки вертолета в зависимости от режима и условий полета.

Авиационный учебный центр Казанского вертолетного завода был создан в 1995 году. За более чем 20-летнюю историю работы центра, здесь прошли обучение почти 9000 специалистов. В центре проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Преподаватели постоянно совершенствуют свои навыки и проходят стажировку в ведущих учебных центрах России, а также за рубежом, обладают именными сертификатами авиационных компании-производителей. В АУЦ КВЗ проводится обучение на вертолеты типа Ми-8/17, Ансат. В перспективе планируется создать аналогичную программу обучения на вертолет Ми-38.