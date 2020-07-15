В Тамбовской области открыт новый сельский детский сад

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В селе Старое Хмелевое Мичуринского раойна открыт новый детский сад «Созвездие». Он рассчитан на 50 детей. В одном из самых крупных сел муниципалитета не было учреждения дошкольного образования, хотя здесь проживают 1272 человека, включая 94 дошкольника.

Строительство детского сада началось в 2019-м по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти цели было выделено более 74 млн рублей. Из них 25,5 млн рублей — средства федерального бюджета.

В этом году по нацпроекту «Демография» в регионе будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

Основной концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения. Например, в теплице, обустроенной на территории детского сада, воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих участков.

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В период с 2015 по 2019 годы в Тамбовской области создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь детских садов почти на 2 тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей.