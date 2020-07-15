Новый спутник-инспектор Минобороны РФ успешно прошел испытание

Российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях — внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях — для некоего воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

«Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата», — сообщили в министерстве обороны.

«В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления», — сказали в Минобороны.