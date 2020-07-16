Ситуация в экспорте России за 5 месяцев 2020 г.

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Общий товарный экспорт России за первые пять месяцев 2020 г. составил 135 млрд долл., уменьшившись на 22% к прошлогоднему результату. Однако без учёта топлива сокращение составило только 1,1%, величина нетопливного экспорта за 5 месяцев — 59,3 млрд долл. При рассмотрении количественных показателей экспорта картина в целом также выглядит отнюдь не пессимистично, хотя и не беспроблемно, конечно же. Остановимся на них подробнее.

Отрасли и товары перечисляются по убыванию стоимости в базисном году или по степени передела.

ТЭК

Экспорт нефти сократился на 3,3% - до 104,4 млн т (5-летний минимум), нефтепродуктов основных (ТНВЭД 2710) — на 1%, всех нефтепродуктов — на 2,2% (при росте вывоза легких дистиллятов, кокса и битумов).

Экспорт газа по трубопроводам уменьшился на 23% - до 73 млрд куб. м, немного «превзойдя» минимальный в нынешнем десятилетии показатель 2015 г. (для сравнения: за январь-май кризисного 2009 г. экспорт составил 49 млрд куб. м). Поставки сжиженного природного газа выросли на 8,5% до очередного рекорда в 12,2 млн т. Отгрузки сжиженных углеводородных газов снизились на 36%.

Экспорт угля сократился на 15%, но текущий показатель (74 млн т) уступает только двум последним рекордным годам; примерно треть снижения пришлась на операции с донецким углём. На 37% уменьшился вывоз угольного кокса (¾ снижения связано с ограничениями на поставки в Украину, введенными в прошлом году), на 48% - экспорт электроэнергии (за счёт Европы).

Металлы

Экспорт железной руды остался на уровне прошлого года. Поставки свинцовых руд снизились, цинковых и медных — выросли.

Экспорт чугуна снизился на 42%, прямовосстановленного железа — на 17%, ферросплавов — на 14%, стального лома — на 5%. Отгрузки стальных полуфабрикатов и листового проката остались на уровне прошлого года, сортового проката (включая проволоку) — снизились на 1,7%. Экспорт стальных труб вырос на 28%.

Поставки алюминия упали на 35% - до многолетнего минимума (828 тыс. т), на 41% снизился экспорт никеля (при небольшом увеличении поставок штейна), на 19% - меди. Экспорт алюминиевого проката вырос на 8,4% - до многолетнего рекорда (162 тыс. т), поставки медной проволоки выросли на 9%, отгрузки титановых изделий уменьшились на 7%.

Почти в 8 раз вырос экспорт золота, составив 97 т (¾ от достоверного годового рекорда 2013 г.). Вывоз платиноидов сократился на 1,5%, бриллиантов — вдвое, увеличились поставки серебра и руд драгоценных металлов.

Машиностроение

Экспорт турбодвигателей вырос на 17% (в этом абзаце — стоимостные показатели), твэлов — на 6,5%, кабельной продукции — на 8,1% (в количестве), двигателей внутреннего сгорания и их частей — на 9,2%, жидкостных насосов — на 1,8%, холодильного оборудования — на 2%. Экспорт контрольно-измерительных приборов сократился на 15%, электрораспределительной аппаратуры — на 10%, горного и дорожно-строительного оборудования — на 12%, сельхозтехники и тракторов — на 15%, электродвигателей и генераторов — на 27%, запорной арматуры — на 2,1% (в количестве), термического оборудования — на 29%, фильтровального оборудования — на 14%.

Экспорт легковых автомобилей сократился на 44%, ниже уровня 2016 г., грузовых автомобилей — на 30%, спецавтотранспорта — на 34%. Поставки автокомплектующих по массе выросли на 1,8%, по стоимости — сократились на 7,4%.

Экспорт железнодорожной техники уменьшился на 14% - главным образом за счёт грузовых вагонов (в количестве поставки сократились почти вдвое), при этом вырос экспорт тепловозов, моторных и пассажирских вагонов (включая вагоны метро).

Экспорт стиральных машин снизился на 14%, телевизоров — на 15%, холодильников — на 20%.

Химия

Экспорт аммиака вырос на 8,3%, до нового рекорда, поставки технического углерода снизились на 27%, немного сократился экспорт кальцинированной и каустической соды, на 9% уменьшились отгрузки фосфатного сырья, на 37% - серы. Экспорт азотных удобрений остался на прошлогоднем уровне, калийных и смешанных — снизился на 4% и 1,6% соответственно.

Экспорт мономеров сократился на 27%, метанола — на 4,2%, поставки капролактама увеличились на 39%, до нового рекорда. Отгрузки полимеров выросли почти в 1,5 раза (до 0,85 млн т, новый рекорд), прежде всего за счёт полипропилена (рост в 2,8 раза) и полиэтилена (+66%) — заслуга «Запсибнефтехима»; заметно выросли поставки ПВХ и полистирола. Увеличился экспорт пластмассовых полуфабрикатов (+20%) и различных изделий.

Экспорт синтетического каучука снизился на 20%, шин — на 10%.

Экспорт лекарств и иммунных продуктов вырос на 18% по стоимости и на 26% по весу. На 12% увеличился экспорт моющих средств, на 22% - мыла и аналогов, положительная динамика отмечена по большинству косметических и туалетных средств.

АПК

Экспорт зерна вырос на 25%, составив 15,7 млн т — это несколько выше типичного уровня для этого периода (12-13 млн т), но намного меньше показателя рекордного 2018 г. (22,2 млн т). Почти весь прирост обеспечили пшеница (+1,95 млн т или +20%) и кукуруза (+1,21 млн т или +96%), немного вырос экспорт ячменя. На 4,7% увеличились отгрузки зернобобовых; опять же, уступают только 2018 г.

Сильно выросли отгрузки сои (в 2,1 раза — до 0,59 млн т) и подсолнечника (в 4,9 раза — до 0,83 млн т), при этом в сравнении с прежними рекордами рост не слишком большой; отгрузки рапса и семян льна сократились. Экспорт растительных масел вырос на 1/3, составив почти 2,4 млн т — это немного ниже, чем за весь 2016 г.; увеличились отгрузки всех 3 основных видов, самая высокая динамика — у подсолнечного масла (+40%). Поставки жмыха и шрота возросли на 27%, до нового рекорда.

Экспорт мороженой рыбы остался на рекордном уровне прошлого года, поставки ракообразных снизились на 20% (в основном по мороженому крабу), рыбного филе — на 1,7%, также уменьшился вывоз прочих морепродуктов.

Экспорт мяса и субпродуктов вырос на 72%, составив 208 тыс. т. Это, естественно, новый рекорд, более того — превышает любой годовой показатель до 2017 г. Драйверы — мясо и субпродукты птицы (рост на 55 тыс. т или 82%) и свинина (рост на 24 тыс. т или в 2,5 раза).

Почти в 8 раз вырос экспорт сахара — до 714 тыс. т, превзойдя исторический рекорд полного 2019 г. (687 тыс. т). На 77% возросли отгрузки жома, на 51% - патоки.

Экспорт шоколадной продукции сократился на 5,5%, муки — на 1%, поставки мучных изделий (кроме макаронных) выросли на 7%, готовой плодоовощной продукции — на 38%, молочной продукции — на 12%, маргарина — на 14%, сахаристых изделий — на 4,3%.

Экспорт безалкогольных напитков вырос на 16%, соков — на 8%, поставки пива уменьшились на 4,1%, крепких спиртных напитков — на 14%. Экспорт сигарет уменьшился на 11%, но подготовленного табака — вырос на 13%; в абсолютном выражении прибавка превзошла снижение почти вдвое. На 51% вырос экспорт готовых кормов для животных.

ЛПК

Экспорт круглого леса снизился на 22% - до многолетнего минимума 5 млн куб. м; на пике экспорта в 2006-2007 гг. столько порой вывозилось за 1 месяц. На 28% выросли поставки щепы (ожидаемый способ обхода ограничений на экспорт леса), продолжается существенный рост отгрузок пеллет, составивший +13%.

Отгрузки пиломатериалов снизились на 6,6% из-за проблем на ключевом китайском рынке. Экспорт фанеры вырос на 7%, установив новый рекорд (1,2 млн куб. м). Поставки ДСП снизились на 3%, ДВП — на 22%, шпона — на 17%, откатившись на уровень 2-3-летней давности.

На 3% возросли поставки целлюлозы, также увеличились отгрузки полуцеллюлозы.

Экспорт бумаги и картона вырос на 16% (очень высокий показатель для этой инерционной отрасли), достигнув очередного рекорда (1,53 млн т). Локомотивом стал крафт-лайнер и другие упаковочные сорта с модернизированных мощностей «Илима» в Иркутской области. Поставки бумажных изделий остались на уровне предыдущего года, при этом значительно возрос экспорт гигиенических изделий (+34%), но сократился экспорт тары и упаковки (-14%).

Прочие отрасли

Экспорт одежды (по стоимости) вырос на 3,5%, экспорт обуви (в количестве) снизился на 2,5%. Экспорт подгузников, прокладок и схожих изделий вырос на 11%. Немного возросли поставки игрушек.

Экспорт мебели сократился на 10%, но уступает только прошлогоднему рекорду.

Поставки битумной кровли и схожих изделий выросли на 4,2%, полированного стекла — на 9%, облицовочной плитки — на 7,8%, изоляционных материалов — на 37%, также выросли отгрузки кирпича, цемента и гипсокартонных плит. На 13% сократился экспорт стеклотары и асбеста, на 15% - стекловолокна и продукции из него.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:167539154454892:NO