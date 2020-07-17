Первый серийный ракетоносец проекта «Борей-А» «Князь Олег» спустили на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег» выведен в четверг из эллинга северодвинского «Севмаша». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Сегодня, 16 июля, на АО «ПО «Севмаш» (входит в АО «ОСК») состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Олег», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие представители органов власти, Минобороны, ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Севмаша», ЦКБ морской техники «Рубин», правительства Архангельской области.
«Вывод корабля из эллинга Севмаша — завершение значимого этапа в строительстве атомной подводной лодки (АПЛ). Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант — «ЦКБ МТ «Рубин», — подчеркивается в сообщении.
Читайте также...
- «Севмаш» завершил госиспытания АПЛ К-549 «Князь Владимир»
- Подписан приемный акт атомной подводной лодки «Князь Владимир»
- АПЛ «Князь Владимир» начал переход в базу Северного флота
17.07.2004:33:20
17.07.2005:18:46
17.07.2006:30:38
17.07.2009:05:58
17.07.2009:06:41
17.07.2009:08:23