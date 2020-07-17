На Курской ТЭЦ Северо-Западного района реконструирована газотурбинная установка № 2

Новый турбинный агрегат ПГУ перед монтажом © quadra.ru

Компания «Квадра» завершила реконструкцию газотурбинной установки ГТУ № 2, входящей в состав парогазового энергоблока ПГУ-115 Курской ТЭЦ Северо-Западного района (ТЭЦ СЗР). На ТЭЦ СЗР Курского филиала ПАО «Квадра» завершилась реконструкция газотурбинной установки № 2 с заменой двигателя. Общая стоимость работ составила 449 млн рублей (без НДС).

Реконструкция генерирующего оборудования проводится по достижении определенной наработки. В марте этого года ГТУ № 2 достигла нормативного срока службы в 60 тысяч часов. Специалисты ТЭЦ СЗР заменили выработавший ресурс газотурбинный двигатель (ГТД) на резервный агрегат, что на период ремонта обеспечило штатный режим эксплуатации ГТУ и всего парогазового энергоблока.

Во время июньского останова электростанции на плановое ТО энергетики установили обновленный ГТД. В нем полностью заменены основные элементы: компрессоры и турбины высокого и низкого давления, сопловой аппарат, камера сгорания и датчики. Перед пуском произведена настройка камеры сгорания ГТД и техническое обслуживания вспомогательных систем газотурбинной установки.

Инвестиции ПАО «Квадра» составили 539 млн рублей. Проведенные работы восстановили эффективность ГТУ № 2 до расчетных параметров и гарантировали ее бесперебойную работу. Ранее, в октябре 2018 года, здесь реконструировали ГТУ № 1. В итоге увеличен срок службы установок и повышена надежность электро- и теплоснабжения густонаселенных районов Курска: Северо-Западного, Юго-Западного, проспекта Победы, микрорайона СХА.

В настоящее время на ТЭЦ СЗР действует шесть водогрейных котлов, а также оборудование ПГУ-115: две ГТУ LM6000 PD SPRINT мощностью по 45 МВт (производства GE), паровая турбоустановка мощностью 25 МВт (Калужский турбинный завод), два паровых котла-утилизатора (Подольский машиностроительный завод).

© turbine-diesel.ru

© www.quadra.ru

© turbine-diesel.ru

Тепловая мощность электростанции составляет 710 Гкал/ч, электрическая — 116,9 МВт. Топливом для парогазового энергоблока является природный газ.

Компримирование топливного газа и его подачу в турбины ПГУ под рабочим давлением 4,9 МПа обеспечивает дожимная компрессорная станция (ДКС), поставленная и введенная в эксплуатацию компанией ЭНЕРГАЗ.

ДКС состоит из двух компрессорных установок единичной производительностью 13 тыс. м3/ч. Расход газа контролируется специальной двухуровневой системой регулирования. Блочно-модульные КУ винтового типа работают в автоматическом режиме, система автоматизированного управления интегрирована с верхним уровнем АСУ ТП Курской ТЭЦ СЗР.