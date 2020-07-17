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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Калининградской области открылся крупный молочный комплекс и генетический центр

 © gov39.ru

16 июля под Калининградом открылся новый животноводческий комплекс «Каштановка». Также начал работу селекционно-генетический центр «Интерген Рус». Центр в том числе является поставщиком для молочного комплекса ООО «Каштановка». Оба предприятие входят в состав агрохолдинга «Залесье».

Молочный комплекс рассчитан на 3 900 голов и отвечает самым современным требованиям к безопасности производственного процесса, обеспечен квалифицированными кадрами и высоким уровнем автоматизации. При выходе на проектную мощность предприятие сможет производить 25 тыс. тонн молока ежегодно, что почти на 20% увеличить общий показатель по данному направлению в агропроме региона.

На предприятии используется самая большая в Европе карусель доильного зала (на 110 мест), а роботы без участия человека обеспечивают постоянное питание для коров (дозировка и доставка корма).

 © mcx.gov.ru

 © gov39.ru

 © mcx.gov.ru

Селекционно-генетический центр соответствует высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими компаниями RBB и Masterrind. Центр ООО «Интерген Рус» займется углубленной работой по совершенствованию голштино-фризской породы КРС с использованием передовых селекционных и биотехнологических методов.

Здесь находятся 12 быков-производителей голштинской породы, до конца года их поголовье планируется увеличить еще на 30 единиц. С помощью их материала в регионе в этом году будет произведено до 5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Порядка 20% выпускаемого генетического материала полностью обеспечит потребности АПХ «Залесье» — одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8% потребности отечественного рынка.

 © mcx.gov.ru
Источник: https://milknews.ru/novosti-kompani...y-otrasli/novosti-kompaniy_569.html

производство молока, сельское хозяйство, животноводство, КРС, Калининградская область
  • АНС АНС АНС АНС
    17.07.2016:54:09

    Молодцы руководители «Залесья»!

    Вспомнилось, как нас, курсантов, в конце 70-х вывозили на лёд Куршского залива, где мы с помощью лопат «косили» камыш. Коровкам тогда в местных колхозах не хватало корма…

    #1203401
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