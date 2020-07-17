ОМК ввела в строй новый трубный цех на заводе в Нижегородской области

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Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) ввела в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК).

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. Будет создано около 1000 рабочих мест.

ТЭСЦ-1 — единственный цех в России, способный выпускать весь сортамент нефтегазопроводных, обсадных и насосно-компрессорных труб на одной площадке.

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В цехе будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм.

С запуском цеха портфель продукции ОМК будет дополнен насосно-компрессорными трубами, обсадными трубами большого диаметра и другими.

Тройной контроль качества обеспечит высокопроизводительное оборудование от компании «Ультракрафт» (Россия). В новом цехе впервые в стране применяется инновационная система потрубной прослеживаемости. Она гарантирует высокое качество каждой трубы на всех этапах производства, отвечая самым жестким требованиям клиентов.

СПРАВОЧНО

ОМК осуществила строительство в Выксе по типу «гринфилд» в рамках инвестиционной программы развития производства нефтегазопроводных труб объемом около 40 млрд руб. В нее также входят реконструкция мощностей ВМЗ по выпуску обсадных труб и строительство с нуля цеха по производству муфт.

В состав ТЭСЦ-1 входят пять технологических участков: линия стана, участок термообработки, центр финишной обработки, участок отделки и участок отгрузки. Производство выполнено по полному циклу — от выпуска труб до отгрузки их клиентам. В его технологии будут использовать стальной горячекатаный прокат (штрипс) и муфты собственного производства ВМЗ.

Интеллектуальное оборудование цеха расположено по принципу непрерывной технологической цепочки. Трубы сортамента 60 — 178 мм производятся непосредственно в цехе, трубы больших диаметров завозятся под отделку из других цехов завода. Оборудование цеха использует замкнутый водяной цикл, на оборудовании транспортной механизации цеха использованы полиуретановые материалы для снижения шума, а с южной стороны производственной площадки цеха построен шумозащитный экран. Сотрудникам ограничен несанкционированный доступ в рабочую зону оборудования, построена собственная станция очистки питьевой воды, установлено газолучистое отопление, применено автоматическое светодиодное освещение.

Нефтегазопроводные трубы применяются для строительства и обустройства нефтегазопроводов, технологических и промысловых трубопроводов.Обсадные трубы необходимы для строительства нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин. Применяются для установки в свежепробуренной скважине с целью ее укрепления, предотвращения осыпания земли, сползания грунта для поддержания функционирования добывающего участка. Насосно-компрессорные трубы служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания в скважину рабочей жидкости, газов. Применяются при добыче нефти, газа и газоконденсата, при поддержании пластового давления, при утилизации пластовых вод, при строительстве газовых хранилищ, при капитальном и текущем ремонте скважин.

© omk.ru

© omk.ru

© omk.ru

© omk.ru

© omk.ru

© omk.ru

© omk.ru