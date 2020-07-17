Краснокамский ремонтно-механический завод вышел на рынок Венгрии

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Краснокамский ремонтно-механический завод из Пермского края, специализирующийся на разработке и изготовлении электрогидравлического оборудования, поставил крупную партию сельхозтехники серии «Сенаж в линию» в Венгрию (в июне 2018 года сайт «Сделано у нас» сообщил о первых поставках компанией сельхозтехники в Болгарию).

Заказчику были поставлены пресс-подборщики, погрузчики FRONTLIFT, а также рабочие органы к ним.

Для справки:

В начале июня 2018 года пресс-служба завода сообщила о том, что сельскохозяйственная техника серии «Сенаж в линию» (пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов и резчики рулонов) производства Краснокаменского РМЗ прошла проверку на соответствие стандартам Европейского Союза, что позволило заводу поставлять на европейский рынок свою продукцию.

В конце ноября 2018 года завод победил в конкурсе «Экспортер года», став первым среди пятидесяти региональных компаний различных отраслей принявших участие в конкурсе.