Краснокамский РМЗ отправил сельхозтехнику в Болгарию

Краснокамский ремонтно-механический завод поставил заказчику из Болгарии резчик рулонов ИРК-01.1. Это первая экспортная поставка в Восточную Европу. Оборудование поставлено фермерскому хозяйству — об этом сообщает пресс-служба компании.

Резчик рулонов ИРК-01.1 входит в серию оборудования для кормозаготовки по технологии «Сенаж в линию» и предназначен для резки рулонов сенажа, сена, соломы и раздачи корма непосредственно в кормушки животных при движении резчика по кормовому проходу фермы.

Поставка была выполнена через дилера в Восточной Европе «Юнайтед АГРО», договор с которым был заключен в феврале текущего года.

«Фермерские хозяйства в Болгарии активно развиваются. Руководители сельхозпредприятий ищут пути повышения эффективности. Они стоят перед выбором: купить технику в Западной Европе или в России, — говорит Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ. — Наша техника серии „Сенаж в линию“ опережает западноевропейские аналоги по производительности, экономичнее с точки зрения расходных материалов и при этом конкурентоспособна по качеству и цене. Поэтому она выглядит даже выигрышнее европейских аналогов и может успешно с ними конкурировать».

Краснокамский РМЗ производит весь спектр оборудования для кормозаготовительной технологии «Сенаж в линию»: пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов и резчики рулонов. технология «Сенаж в линию» даже при дождливой погоде позволяет заготовить и сохранить качественный травяной корм без применения консервантов. Как показал опыт использования, технология повышает продуктивность животных на 20-25%. При этом снижается стоимость рационов кормления и повышается качество молока

Для справки: «Краснокамский РМЗ» специализируется на разработке и изготовлении электрогидравлического оборудования. В спектр производимой Краснокамским РМЗ продукции входят сельхозтехника (пресс-подборщики, скоростные упаковщики, резчики рулонов), складское оборудование STL (уравнительные платформы, герметизаторы проема), автоприцепы для легковых автомобилей (торговая марка «Экспедиция»), навесное оборудование для тракторов FRONTLIFT (фронтальные погрузчики). Еще одно направление деятельности — оказание услуг по изготовлению деталей и металлических конструкций по чертежам заказчиков. Компания является одним из крупнейших центров листообработки в Пермском крае с применением лазерных технологий обработки металла (лазерная резка, высокоточная гибка, вальцовка, сварка, порошковая окраска, роботизированная сварка). «КРМЗ» входит в ассоциации «Росспецмаш» и «Союзмолоко».