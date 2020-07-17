Самосвалы КАМАЗ для модернизации аэропорта «Шереметьево»

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Партия из 15 самосвалов КАМАЗ 65801-Т5 поставлена в адрес ООО «РенСтройдеталь». Автомобили нового модельного ряда будут задействованы на строительных работах по модернизации международного аэропорта «Шереметьево».

Реализованные самосвалы КАМАЗ имеют колёсную формулу 8×4 и способны перевозить сыпучие материалы весом до 32,5 тонн. Автомобили оснащены двигателем Daimler мощностью 428 л.с., новой мощной рамой, усиленными ведущими мостами, обогреваемой платформой из изностойкой стали и комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске с кондиционером и независимым воздушным отопителем.

Автотехника поставлена официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ». Выбор в пользу новой модели российских самосвалов КАМАЗ обусловлен положительным опытом долгосрочного сотрудничества ОАО «РИАТ» и компании «РенСтройдеталь» в направлении поставок спецтехники КАМАЗ в исполнении под специфику заказчика.