Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Самосвалы КАМАЗ для модернизации аэропорта «Шереметьево»

 © kamaz.ru

Партия из 15 самосвалов КАМАЗ 65801-Т5 поставлена в адрес ООО «РенСтройдеталь». Автомобили нового модельного ряда будут задействованы на строительных работах по модернизации международного аэропорта «Шереметьево».

Реализованные самосвалы КАМАЗ имеют колёсную формулу 8×4 и способны перевозить сыпучие материалы весом до 32,5 тонн. Автомобили оснащены двигателем Daimler мощностью 428 л.с., новой мощной рамой, усиленными ведущими мостами, обогреваемой платформой из изностойкой стали и комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске с кондиционером и независимым воздушным отопителем.

Автотехника поставлена официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ». Выбор в пользу новой модели российских самосвалов КАМАЗ обусловлен положительным опытом долгосрочного сотрудничества ОАО «РИАТ» и компании «РенСтройдеталь» в направлении поставок спецтехники КАМАЗ в исполнении под специфику заказчика.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/sam...amaz_dlya_modernizatsii_aeroporta_/

КАМАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,