Строительство завода по производству блочно-модульных электростанций началось в Ярославской области

© sun3-13.userapi.com

В Ярославской области, на ТОС «Тутаев» началось строительство завода по производству блочно-модульных электростанций. Общая сумма инвестиций составляет около 200 млн рублей. Производство ООО «ПСМ Прайм» планируется начать в январе 2021 года.

Автономные станции станут незаменимым подспорьем для нефтегазовых компаний там, где нет доступа к электрическим сетям. Техника сможет работать в крайне сложных климатических условиях, в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Также электростанции можно будет использовать как резервный источник энергоснабжения. Производство с мощным грузоподъемным оборудованием позволит выпускать станции свыше 1 МВт, которые будут успешно конкурировать с импортными аналогами.

Строительство производственного корпуса, а также закупку и монтаж оборудования планируется завершить в конце этого года. Реализация проекта позволит создать более 40 рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Работа ведется в рамках соглашения между Правительством региона и ООО «ПСМ Прайм», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

© yarreg.ru

«ПСМ Прайм» — дочернее производство ООО «Завод промышленных силовых машин», компании, которая была создана в Ярославской области в 2005 году.