Прогресс строительства Амурского ГПЗ в июне 2020 года составил 63,4%.

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Прогресс строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в июне 2020 года составил 63,4%. На проекте реализуется масштабный комплекс мер по защите здоровья персонала подрядных организаций от covid-2019. Завершается теплоизоляция основного технологического оборудования на I пусковом комплексе. Ведется обустройство аппаратных и закрытых распределительных устройств (ЗРУ). Осуществлен монтаж седьмого ГПА «Ладога-32». Осуществляются работы по закрытию контуров административных зданий.