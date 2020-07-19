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Прогресс строительства Амурского ГПЗ в июне 2020 года составил 63,4%.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/d-X7megA5BA

Прогресс строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в июне 2020 года составил 63,4%. На проекте реализуется масштабный комплекс мер по защите здоровья персонала подрядных организаций от covid-2019. Завершается теплоизоляция основного технологического оборудования на I пусковом комплексе. Ведется обустройство аппаратных и закрытых распределительных устройств (ЗРУ). Осуществлен монтаж седьмого ГПА «Ладога-32». Осуществляются работы по закрытию контуров административных зданий.
Источник: https://youtu.be/d-X7megA5BA

Газпром, Амурский ГПЗ
  • Андрей Бусыгин Андрей Бусыгин
    20.07.2008:04:17

    А что означают надписи в ролике «Строительство лицензионных установок» и «Строительство нелицензионных установок»?     Интересно, так я сам старый пират и не знаю слов лицензионного соглашения…    

    #1203532
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