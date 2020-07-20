Второй год в Белгородской области работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта завершены досрочно

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В рамках программы капитального ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведено 165 км автодорог (90 объектов), из которых 90 км — региональные и 75 км — местные дороги. Объем финансирования составил 1,9 млрд рублей, из которых 1,037 млрд рублей — средства федерального бюджета.

В среду на заседании президиума комиссии по региональному развитию отметили достигнутые регионом результаты: «Белгородская область показывает отличные результаты. Если бы все регионы столь ответственно подходили к вопросам строительства, мы бы уже достигли показателей нацпроекта». Также было завлено, что область получит дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд рублей на реализацию дорожных проектов.