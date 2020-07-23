Новости авиации

Предлагаю вашему вниманию очередной обзор материалов СМИ, посвященных ситуации в российском авиастроении.

О ПАК ДА

26 мая 2020 года информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники, что Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, «Изделие 80»). © ic.pics.livejournal.com Предполагаемое изображение перспективного бомбардировщика по программе ПАК ДА («Изделие 80») © Piotr Butowski / Air&Cosmos«

В настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. Предполагается, что окончательная сборка машины должна завершиться в 2021 г.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете „Красная звезда“ сообщил, что эскизный проект самолета утвержден, ПАО „Туполев“ приступило к разработке рабочей конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

Согласно документации ПАО „Туполев“, публиковавшейся на сайте госзакупок, всего должно быть построено три летных опытных образца самолета по программе ПАК ДА. Предварительные испытания опытных образцов авиационного комплекса ПАК ДА должны быть проведены с апреля 2023 по конец 2025 годов, а начало Государственных испытаний намечено на февраль 2026 года. Работы ведутся ПАО „Туполев“ в рамках заключенного в 2017 году государственного контракта на проведение ОКР под шифром „Посланник-1“.

О новой гиперзвуковой ракете

11 мая 2020 года информационное агентство ТАСС опубликовало новость о том, что в России были проведены испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М.

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Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М (бортовой номер „42“) во время летных испытаний, 2019 год © кадр из репортажа телеканала „Звезда“»

Также сообщается, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.

Можно предположить, что с самолета Ту-22М3 была испытана перспективная оперативно-тактическая гиперзвуковая ракета, которая, по западным источникам, создается совместно головным предприятием АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве и АО «ГосМКБ «Радуга» в Дубне в рамках программы «Гиперзвуковая управляемая ракета» (ГЗУР).

В западной печати сообщалось, что ГЗУР — это ракета со скоростью М=6 и с дальностью полета в 1500 км при полете по высотному профилю. Длина ракеты составляет 6 м, а вес около 1500 кг. Как можно понять, ракета имеет главным образом противокорабельное назначение. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем «Изделие 70», разработанным ПАО «ТМКБ «Союз» в Тураево, и оснащается комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, известной как «Грань-75», которая разрабатывается АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» в Каменске-Уральском; широкополосный пассивный канал («Грань-75ПК») для этой головки самонаведения создается АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА) в Омске. Под «Гранью-75» понимается модификация головки самонаведения «Грань-К», используемой в тактической противокорабельной ракете Х-35У.

На конференции представителей авиационной промышленности в Москве в апреле 2013 года бывший главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зелин заявил, что на то время в России реализовывалась двухэтапная программа развития авиационных гиперзвуковых ракет (видимо, имеются в виду только ракеты с ПВРДГПВРД). На первом этапе предусматривалась разработка к 2020 году «компактной оперативно-тактической авиационной ракеты с дальностью полета 1500 км и скоростью 6 Махов»; это вышеупомянутая ГЗУР. Она должна быть дополнена в следующем десятилетии оружием со скоростью М=12, предполагающим глобальную дальность.

О финансах ОАК

В правительстве заявили, что задолженность ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) составляет 400 млрд рублей. Для оздоровления финансового состояния корпорации, которая производит Superjet, необходима реструктуризация долгов и докапитализация.

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Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 на предприятии АО «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас филиал ПАО «Корпорация «Иркут» — «Гражданские самолёты» в составе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в Комсомольске-на-Амуре, январь 2020 года © АО «Гражданские самолеты Сухого»

Для решения проблемы правительственная комиссия одобрила программу по финансовому оздоровлению ОАК. Она рассчитана на реструктуризацию задолженности компании на 15 лет. Кроме того, предусматривается корпоративная и управленческая оптимизация ОАК в течение трех лет, трансформация ее научно-конструкторского блока за пять лет. Это даст экономический эффект на сумму около 300 млрд руб. Реализация непрофильных активов ОАК принесет еще 17 млрд руб.

Программа также предусматривает наращивание производства новых самолетов, включая среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, и ускорение работ по импортозамещению, в том числе на самолете Superjet 100. Сроки по Superjet изменены с 2024 на 2023 год.

В сентябре 2019 года гендиректор «Ростеха» в интервью РБК сообщал, что у «Ростеха» есть фактически невозвратные кредиты на 530 млрд руб., полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов. Понятно, что вернуть их предприятия в те времена не могли, доходов тогда не было. Единственное, на что хватало финансов, — оплачивать процентные ставки.

О SSJ-100

Как сообщает агентство РБК, государственная корпорация «Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Принадлежащая госкорпорации Red Wings может получить до 60 таких лайнеров».

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Художественное изображение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100-95B) в новой ливрее авиакомпании Red Wings © Christoph Guler

За несколько лет у производителя SSJ100 — корпорации «Иркут», которая входит в ОАК — скопилось большое количество лайнеров разной степени готовности. Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено.

Всего у ОАК есть 60 таких самолетов, на которых еще нет покупателей. 22 из них, так называемые белые хвосты, уже полностью построены. Этим лайнерам уже несколько лет: их строили для авиакомпаний, которые в итоге отказались их забирать. В частности, мексиканская Interjet взяла только 22 самолета из 30 заказанных, а ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а забрала лишь семь.

Лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из лизинговых госкомпаний, например принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «ВЭБ-лизинг» или входящий в «Ростех» «Авиакапитал сервис». На это понадобится более 100 млрд руб. субсидий и гарантий. Предполагаемые сроки поставок — 2020-2024 годы.

Авиакомпания Red Wings в 2015-2016 годах уже эксплуатировала пять самолетов Sukhoi Superjet 100, взятых в аренду непосредственно у АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), однако из-за финансовых проблем вернула их производителю-арендодателю. При этом Red Wings тогда показала один из наиболее высоких налетов на борт на данном типе.

О новом контракте на Ил-76

«Коммерсант» сообщает, что министерство обороны Российской Федерации на новых условиях заключило с ульяновским заводом «Авиастар-СП» крупнейший контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Авиастар © ic.pics.livejournal.com

Постройка на АО «Авиастар-СП» очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года © АО «Объединенная авиастроительная корпорация»

В правительстве подтвердили, что новый договор действительно подписан.

Первый контракт на поставку 39 самолетов стоимостью около 140 млрд руб. был подписан в октябре 2012 года. На тот момент контракт был крупнейшим заказом Минобороны у ОАК и должен был загрузить «Авиастар-СП» до 2018 года. Впоследствии предприятие столкнулось с техническими, финансовыми сложностями при его исполнении, что привело к убыткам.

Исходя из объема контракта от 2012 года, стоимость одного самолета составляла в среднем 3,6 млрд руб.

На данный момент Минобороны передано шесть машин, до конца 2020 года ОАК планирует передать еще пять изделий. В дальнейшем по старому контракту военное ведомство должно получить еще два Ил-76МД-90А. Таким образом, по заключенному в 2012 году контракту Минобороны получит 13 самолетов вместо 39.

По новому контракту завод с 2021 года будет поставлять заказчику по два самолета в год до конца 2027-го. Таким образом, в новом договоре речь идет о 14 судах.

Новая цена одного самолета варьируется от 4,5 млрд до 5 млрд руб.

После одобрения программы финансового оздоровления ОАК, корпорация не имеет права заключать убыточные контракты. Контракт от 2012 года получился именно таким: первые самолеты начинали строить по техническому заданию Минпромторга, но через некоторое время было принято решение строить их по техзаданию Минобороны. В калькуляционных материалах была допущена ошибка, из-за которой каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд руб. убытков.

О новом контракте на Су-34

Со сылкой на источник в ВПК, агенство ТАСС сообщает, что министерство обороны Российской Федерации подписало трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Контракт на закупку модернизированных Су-34М планируется к подписанию в 2021 году.

О производстве беспилотников

Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало материал о расширении подразделения АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Казани.

Казанский филиал УЗГА создали летом 2019 года, чтобы передать ему тему первого в России тяжелого беспилотника, которую с 2011-го вело ОКБ им. Симонова. Причиной смены головного исполнителя назвали то, что бюро не справилось с задачей, генерального же директора — главного конструктора ОКБ Александра Гомзина при этом подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Сам он заявляет, что его компания стала жертвой рейдеров-конкурентов, желающих перераспределить финансовые потоки гособоронзаказа.

Казанский филиал ударными темпами принялся за работу. В августе 2019 года минобороны России выложило видео первого полета «Альтиуса-У». В январе 2020 г. замминистра обороны Криворучко сообщил о том, что ведомство заключило контракт на ОКР «Альтиус-РУ» — по созданию разведывательно-ударного комплекса, оснащенного средствами спутниковой связи, с элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

Весной появилась новость, что Холдинг «Ак Барс» продал уральцам бывшую базу «Камгэсэнергостроя».

Информации о площадке в открытом доступе нет, но, по данным издания, это 6,5 га земли и более десятка зданий, большая часть которых подлежит сносу — из-за ветхости. Зато в прекрасном состоянии два офисных блока (четыре этажа с помещениями на 2,5 тыс. кв. м) и столько же «квадратов» производственных территорий, в частности большой цех с двумя кран-балками. Земля со строениями находилась в залоге у банка «Открытие», оценочная стоимость — примерно 250 млн рублей.

УЗГА всегда специализировался на ремонте авиадвигателей и вертолетных редукторов, но с недавнего времени также лицензионно собирает австрийские легкие самолеты Diamond DA40 NG, американские вертолеты Bell-407GXP и чешские самолеты для местных воздушных линий L-410UVP-E20. В планах — развернуть производство долгожданных российских двигателей ВК-800С. В 2012 году УЗГА начал лицензионную сборку израильских беспилотных комплексов BirdEye 400 (под названием «Застава») и Searcher Mk II («Форпост») — самого крупного в Вооруженных силах РФ беспилотника. Компания заявила, что создаст полностью российский вариант «Форпоста» — только из отечественных комплектующих и с оригинальными техническими решениями. Сообщалось, что завершаются испытания ударной версии аппарата («Форпост-М») — он станет первым российским ударным БПЛА. Для этого комплекс получит радар, оптические системы и управляемые авиабомбы.

Также, издание сообщает, что УЗГА обдумывает возможность приобретения ОКБ им. Симонова. По некоторым данным, связке УЗГА — Григорьев уже сегодня принадлежит около 40% акций ОКБ. Ранее уральцы предлагали купить все КБ «по рыночной цене», но натолкнулись на решительный отказ Гомзина, который в итоге оказался в СИЗО. Само же бюро, по имеющимся данным, находится на грани выживания.

Подробнее — https://www.business-gazeta.ru/article/471475?fbclid=IwAR0ecbk-BUtmfYyXMMQC3ctuWVe7--5mmd3v3LZAmm8VEF3kQ5QUMQIr9UM

О модернизации НАЗ им. Чкалова

На муниципальном портале Новосибирска было опубликовано разрешение от 15 июля 2020 года на работы по третьему этапу реконструкции Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. Работы будет проводить ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

NAZ © ic.pics.livejournal.com

В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой») © Влад Некрасов / Коммерсантъ

107 миллиона рублей будет стоить техническое перевооружение и капитальный ремонт производственных цехов № 10, 7 и 24. Помимо этого реконструкции подвергнутся объекты энергетической инфраструктуры и компрессорная станция.

Полная сметная стоимость составит два миллиарда рублей. Смета рассчитывалась по ценам 2015 года — именно тогда планировался первый этап реконструкции цехов авиазавода.

Закончить работы «Сухой» должен будет до 15 января 2022 года.

Стоимость двух первых этапов реконструкции составила 1,5 млрд руб. На эти деньги был реконструированы цеха по изготовлению воздухозаборника, мотогондолы, поворотных узлов крыла, установлен фундамент для металлообрабатывающего оборудования, оборудования для термической обработки материалов, снесена ветхая пристройка, вынесены инженерные сетей и др.