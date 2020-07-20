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Космонавтика

«Звездочка» изготовила элементы предстартового комплекса космодрома «Восточный»

 © sun9-41.userapi.com

Центр судоремонта «Звёздочка» (г. Северодвинск,входит в Объединённую судостроительную корпорацию) 17 июля завершил отгрузку и отправил на судне «Баренц» 6 сборочных единиц компрессорно-вакуумной установки. Секции корпуса и крышки установки из нержавеющей стали диаметром почти 9 метров и общим весом более 170 тонн изготовлены предприятием в рамках государственного контракта. Данная установка длиной свыше 18 метров предназначена для обеспечения испытаний на герметичность систем и отсеков космических аппаратов в составе технического комплекса по обеспечению предстартовой подготовки ракет на космодроме «Восточный».

Ранее «Звёздочка» изготовила и отправила заказчику 2 лонжерона силовой рамы пускового стола весом более 84 тонн каждый, комплект запасных частей пускового стола общим весом более 264 тонн в количестве свыше 6000 единиц, металлоконструкции облицовки газоотражателя пускового стола весом более 937 тонн, корневые секции ферм удержания и обслуживания кабель-заправочной башни двух уровней для строящейся стартовой площадки космодрома «Восточный», откуда будут проводиться пуски российских ракет-носителей «Ангара».

 © sun9-53.userapi.com
Источник: https://www.star.ru/Novosti/Zvyozdo...ogo-kompleksa-kosmodroma-Vostochniy

Звездочка, ОСК, Восточный, космодром, машиностроение
  • visitor331111 . visitor331111 .
    20.07.2021:40:21

    Логистика получилась сложная и дорогая.

    Неужели на ДВ нет ни одного предприятия способного изготовить данные металлоконструкции?

    Наверное,нет …

    #1203644
    • Nelton Nelton
      20.07.2021:42:22

      по сев. мор. пути — не такая уж дорогая.

      #1203646
      • visitor331111 . visitor331111 .
        20.07.2021:52:27

        Согласитесь,что доставка из Владивостока,Комсомольска-на-Амуре или Хабаровска была бы явно дешевле…Не так уж много лишних денег у нас,чтобы их не считать.

        #1203647
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