«Звездочка» изготовила элементы предстартового комплекса космодрома «Восточный»
Центр судоремонта «Звёздочка» (г. Северодвинск,входит в Объединённую судостроительную корпорацию) 17 июля завершил отгрузку и отправил на судне «Баренц» 6 сборочных единиц компрессорно-вакуумной установки. Секции корпуса и крышки установки из нержавеющей стали диаметром почти 9 метров и общим весом более 170 тонн изготовлены предприятием в рамках государственного контракта. Данная установка длиной свыше 18 метров предназначена для обеспечения испытаний на герметичность систем и отсеков космических аппаратов в составе технического комплекса по обеспечению предстартовой подготовки ракет на космодроме «Восточный».
Ранее «Звёздочка» изготовила и отправила заказчику 2 лонжерона силовой рамы пускового стола весом более 84 тонн каждый, комплект запасных частей пускового стола общим весом более 264 тонн в количестве свыше 6000 единиц, металлоконструкции облицовки газоотражателя пускового стола весом более 937 тонн, корневые секции ферм удержания и обслуживания кабель-заправочной башни двух уровней для строящейся стартовой площадки космодрома «Восточный», откуда будут проводиться пуски российских ракет-носителей «Ангара».
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20.07.2021:40:21
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