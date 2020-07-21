На фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поднят Андреевский флаг

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21 июля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия Андреевского флага на первом серийном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов».

Андреевский флаг на корабле подняли на рейде Невы. «Адмирал Касатонов» станет участником Главного военно-морского парада в Петербурге. А служить новый фрегат будет в составе Северного флота.

Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля. Корабль должен был войти в состав ВМФ еще в 2019 году, но его передачу флоту постоянно откладывали. В частности, в конце прошлого года его испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море. Одной из причин, по которой торжественную церемонию назначили на 21 июля, стало то, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назвали корабль.Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Судно построили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Корабль заложили 26 ноября 2009 года.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» служит в составе Военно-морского флота России. В мае был спущен на воду третий такой корабль — «Адмирал Головко». Также на различных стадиях строительства находятся еще пять фрегатов: «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», а также два заложенных 20 июля 2020 года фрегата с улучшенными характеристиками. Два новых корабля получили имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Они отличаются от первых шести увеличенным боезапасом противолодочного и ракетного оружия, в том числе гиперзвукового.

Фрегат проекта 22350 — справка