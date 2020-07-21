ВНИИХТ начал производство пожаробезопасных композитов для кабельной изоляции

© rosatom.ru

В АО «ВНИИХТ» (НИИ Химической Технологии научного дивизиона Госкорпорации Росатом, г. Москва) запущена новая линия в рамках инвестиционного проекта «Производство пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения».

Безгалогенные композиты применяются в производстве различных типов кабелей и проводов, мембран и сэндвич панелей. Уже до конца нынешнего года планируется произвести до 400 тонн продукции. Начиная с 2022-го года ежегодно только для российского рынка предполагается производить до 1200 тонн продукции. В планах ВНИИХТ также выход со своим компаундом на европейский рынок.

«Главный наш козырь — это собственная технология производства пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов на основе полиэтилена и безгалогенных комплексных антипиренов, — рассказал заместитель генерального директора АО „ВНИИХТ“ по коммерческой деятельности Максим Цека. — По всем основным характеристикам наш продукт конкурентоспособен не только на российском, но и на международном рынке. По таким параметрам, как предел прочности и относительное удлинение при разрыве, удельное объемное электрическое сопротивление, длительно допустимая температура на жиле и целому ряду других мы — лучшие в мире».

В последние 15-20 лет в мире наметилась тенденция на ограничение использования в качестве изоляции для кабельных изделий ПВХ-пластикатов, являющихся экологически небезопасными с точки зрения утилизации, и на замену их безгалогенными негорючими полимерами. По оценкам экспертов, только за январь 2017 года — август 2018 года в Россию было импортировано безгалогенных компаундов для кабельной промышленности на общую сумму почти в 24 млн долларов.