В Москве ежегодно открывают до 50 средних и крупных заводов

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В Москве только в прошлом году производственных площадей ввели больше, чем за предыдущие пять лет в совокупности.

Предприятия могут рассчитывать на меры поддержки от города и полное содействие в создании новых площадок. Так, например, в ОЭЗ «Технополис Москва» благодаря ранее начатым проектам медицинских и фармацевтических компаний площадь производств уже превысила 300 тысяч квадратных метров.

Сэкономленные за счет налоговых и таможенных льгот средства предприятия направляют на расширение производства, разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Потенциальных инвесторов, которые рассматривают столичную ОЭЗ для размещения своих производств, привлекают готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов.

Компании развиваются не только в особой экономической зоне. Так, завод Rewatt, где изготавливают зарядные станции для электротранспорта, расширил производственную площадку. Это позволит почти в 20 раз увеличить выпуск продукции и довести его до 20 тысяч зарядных станций в год.

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