На птицефабрике «Островная» в Южно-Сахалинске построены новые корпуса

© sakhalin.gov.ru

Акционерное общество «Птицефабрика «Островная» завершило строительство двух птичников для выращивания собственного молодняка от 0 до 90 дней. Каждый из корпусов укомплектован новым клеточным оборудованием, способным содержать до 90 тысяч цыплят.

В новые птичники уже доставлены сто сорок тысяч цыплят кур-несушек. Эти птенцы обновят поголовья на птицефабрике «Островная», что позволит увеличить продуктивность несушек и обеспечить потребности островитян. Уже с октября от партии завезенной птицы планируется получать до двух миллионов яиц ежемесячно.

Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению бройлерного производства. Уже в 2020 году поголовье птицы должно вырасти вдвое.

© sakhalin.gov.ru

Как напоминают в островном правительстве, крупные партии птенцов для обновления поголовья в регион доставляют регулярно. Ежегодно птицефабрика выпускает 120 миллионов яиц, это почти полностью закрывает потребности сахалинцев и курильчан.

Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению бройлерного производства. Уже в 2020 году поголовье птицы должно вырасти вдвое.

На сегодняшний день запущено 6 и подготовлено еще 4 корпуса, оснащенных по последнему слову техники — в помещениях установлено оборудование Big Dutchman. Представитель этой компании специально прилетал на Сахалин для проведения пуско-наладочных работ. В новых корпусах предусмотрено напольное содержание птенцов с регулируемыми параметрами микроклимата, автоматической системой поения и кормления.

Ввод в эксплуатацию новых корпусов позволит выпустить на островной рынок до 4000 тонн мяса бройлера.