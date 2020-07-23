На литейном заводе «Камаза» начали производить отливки для новой раздаточной коробки

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В производстве цветного литья литейного завода «КАМАЗа» освоен ряд новых отливок. «Вилка переключения», «картер» и «крышка раздаточной коробки» — детали для новой раздаточной коробки РК 621, запущенной в серийное производство на заводе двигателей.

Картер и крышка раздаточной коробки изготавливаются на современной линии LPM методом литья под низким давлением. «Впервые получив чертежи к корпусу 621-й РК, мы использовали метод литья в землю, — рассказал начальник технологического отдела производства цветного литья Александр Зорин. — Однако отливки не отвечали требованиям по запасу прочности. Кроме того, у опытных образцов часто образовывались газовые раковины. Поэтому было решено перевести эти две детали на более современный и производительный метод литья».

При литье под низким давлением алюминий в процессе заливки не контактирует с воздушной средой. Расплавленный металл подаётся из раздаточной печи в металлическую форму снизу, что повышает механические свойства отливки. «Кроме того, чтобы повысить прочностные характеристики, мы совместно с конструкторским отделом изменили деталь — ввели рёбра жёсткости. Все эти преобразования привели к тому, что если сначала корпус выдерживал коэффициент нагрузки 1,6, то теперь — более 2,5. Если сравнивать получаемый нами сплав с показателями ГОСТа, то наш в два раза превышает установленные стандартом значения по относительному удлинению и прочности на разрыв», — пояснил Александр Зорин.

Раздаточная коробка является важной деталью, которой комплектуются полноприводные автомобили. Её основная функция состоит в перераспределении крутящего момента между ведущими мостами и в его увеличении. Новая РК 621, в которой интегрированы и запатентованы передовые технические решения, способна передавать на 45% более высокий крутящий момент и отличается широкими возможностями по отбору мощности для привода различных агрегатов спецнадстроек. Ещё одним преимуществом камазовской новинки стал алюминиевый корпус, позволивший снизить вес изделия более чем на 70 кг по сравнению чугунными предшественниками.