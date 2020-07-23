Segezha Group запустила новую линию на деревообрабатывающем комбинате в Вологодской области

© segezha-group.com

Segezha Group (входит в АФК «Система») запустила на Сокольском деревообрабатывающем комбинате в Вологодской области новую линию сращивания. Производительность линии составляет 25 кубометров клееных изделий в час. За счет ее запуска производство на ДОКе увеличится на 20%, до 100 тыс. кубометров в год.

Линия позволит увеличить производство домов из клееного профилированного бруса и клееных балок, а также расширить спектр выпускаемой продукции комбината. В частности, планируется, что новые столбы и клееные балки будут особенно востребованы на рынке Японии, а клееные балки высокой прочности — в странах Скандинавии.

Также Segezha Group продолжает строительство завода по производству перекрестно склеенных панелей (CLT) на площадке Сокольского ДОКа. Первую партию панелей планируется выпустить в декабре 2020 года, объем инвестиций в проект — 3 млрд рублей.

© segezha-group.com

Segezha Group — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В состав группы входят российские и европейские предприятия — производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах.

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