Производство титановых слитков для авиадвигателей запущено в Нижегородской области

Завод вакуумной металлургииоснован в 2016 году группами "Русполимет" и "Тинвест" © im.kommersant.ru

Завод вакуумной металлургии в городе Кулебаки Нижегородской области запустил производство титановых слитков для авиационных двигателей, в том числе для новейшего российского авиадвигателя ПД-14. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил предприятию льготный займ.

Свойства титана позволяют ему при низком весе оставаться износостойким, за счет чего двигатель становится легче, а ресурс его работы — больше. Завод планирует ежегодно направлять заказчикам порядка 1,1 тысячи тонн титановых слитков.

Ожидается, что основными потребителями продукции, изготовленной из титановых слитков, станут «Объединенная двигателестроительная корпорация», которая производит авиадвигатели ПД-14, «Объединенная судостроительная корпорация» и предприятия ОПК. До 20% продукции компания планирует поставлять на экспорт — в США, Италию и Южную Корею.

ООО «Завод вакуумной металлургии» основан в 2016 году группами «Русполимет» и «Тинвест». Предприятие специализируется на производстве титановых слитков для авиастроения, двигателестроения, судостроения, медицины и атомной энергетики. В начале 2019 года ФРП предоставил предприятию льготный заем на 433 млн рублей по программе «Проекты развития» под 5% годов. Общий объем инвестиций в запуск производства составил около 870 млн рублей.