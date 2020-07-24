На СЗ «Залив» спустили на воду МРК «Циклон» проекта 22800

24 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущен на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт».

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Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м. Главная энергетическая установка — дизель — электрическая. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.

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МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».

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