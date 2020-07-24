На СЗ «Залив» спустили на воду МРК «Циклон» проекта 22800
24 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущен на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт».
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м. Главная энергетическая установка — дизель — электрическая. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.
МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».
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24.07.2017:35:36