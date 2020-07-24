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Судостроение и судоходство

На СЗ «Залив» спустили на воду МРК «Циклон» проекта 22800

24 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущен на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт».

 © zalivkerch.com

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м. Главная энергетическая установка — дизель — электрическая. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.

 © zalivkerch.com

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».

 © zalivkerch.com
Источник: https://zalivkerch.com/novosti/v-ch...a-zavode-zaliv-spustili-korabl.html

Залив, Крым, малый ракетный корабль, 22800, няш-мяш, Каракурт, КБ Алмаз
  • Нет аватара senima56
    24.07.2017:35:36

    Красивый кораблик!     Хорошей ему погоды!    Им, вроде, перестали давать «штормовые» имена?    

    Для «Залива» это, конечно, мелочь. Вот УДК-это другое дело, это класс! Это размах «Залива»! Удачи «Заливу» и крымчанам!       

    Отредактировано: senima56~17:38 24.07.20
    #1204115
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