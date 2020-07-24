На СЗ «Северная верфь» заложен траулер «Капитан Абакумов» проекта 170701

На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) произвели закладку траулера-процессора «Капитан Абакумов» проекта 170701.

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Судно названо в честь Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Мурманска Александра Абакумова. Выпускник астраханского рыбопромышленного техникума, в 1950-е годы Александр Абакумов стоял у истоков организации сельдяного флота и один из первых стал выполнять рейсы в неисследованные промысловые районы открытого океана. Награжден Орденами Ленина и Знак почета, медалью «За доблестный труд».

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Группа «Норебо» строит траулер «Капитан Абакумов» в рамках программы по распределению инвестиционных квот для стимулирования строительства рыболовецких судов на отечественных верфях под выделяемые государством квоты на вылов рыбы. Это судно, как и пять предыдущих «капитанов», предназначено для лова и переработки рыбы в северо-западной части Атлантического океана. Следующие четыре траулера проекта 170701 будут строиться для работы на Дальнем Востоке.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка

Разработчик проекта — «Наутик Рус»

Длина — 81,6 м

Ширина — 16 м

Скорость — 15 узлов

Водоизмещение — 5500 тонн

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки

Экипаж — 80 человек