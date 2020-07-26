«Нафтагаз-Сервис» пополняет парк автотранспорта и спецтехники
В рамках работы по увеличению парка собственного автотранспорта в ООО «НГ-Сервис» (г. Ноябрьск ЯНАО) поступила очередная крупная партия специализированной автотранспортной техники и технологического транспорта, в том числе:
- автокраны грузоподъёмностью 25 и 50 т;
- цементировочные агрегаты (как специализированные под проведение технологических опрессовок, так и оборудованные специальными насосами повышенной надёжности для перекачки буровых растворов);
- вахтовые автобусы повышенной комфортности;
- передвижные парообразующие установки, бульдозеры, фронтальные погрузчики повышенной грузоподъёмности;
- передвижные ремонтные мастерские.
Приобретённая автотехника позволяет полностью закрывать потребность в транспорте собственного вышкомонтажного подразделения, а также обеспечивать транспортом процесс строительства скважин на отдаленных объектах. Эффективность работы предприятия при этом не зависит от сторонних транспортных подрядчиков.
«В настоящее время в процессе приобретения находится очередная партия технологического транспорта, — рассказывает генеральный директор управляющей компании АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев. — Современный парк позволяет предприятию «Нафтагаз-Сервис» соответствовать самым жёстким требованиям заказчиков к технике и предлагать не только вышкомонтажные услуги, но и проводить подготовительные работы к бурению в нефтегазоносных провинциях страны. Финансирование осуществляется с помощью лизинговых партнёров компании «НафтаГаз».
За 2015-2019 годы независимая российская нефтесервисная компания «НафтаГаз» вложила более 4 миллиардов рублей инвестиций в модернизацию имеющегося и покупку нового оборудования.аа
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