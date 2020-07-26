Российский завод выпустил новые модели автотехники

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Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в марте 2020 года предприятие запустило в серийное производство новые модели автокранов ПКС-55713-5К-1 (длинна стрелы 21 метр) и КС-55713-К-4 «light» (длинна стрелы 31 метр) грузоподъемностью 25 тонн на автомобильных шасси КамАЗ-43118 (колесная формула 6×6 и двигателем Камаз 740.662 экологического класса Евро 5)

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В настоящий момент компания выпускает 24 модели автокранов грузоподъемностю 25 тонн с длинной стрелы 21, 24, 28, 31 и 33 м на шасси КАМАЗ, Урал и МАЗ.