«НоваВинд» приступила к строительству «Кармалиновской ВЭС» в Ставропольском крае

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АО «НоваВинд» приступило к строительству «Кармалиновской ВЭС» в Ставропольском крае. Общая мощность будущей ветроэлектростанции составит 60 МВт, плановая среднегодовая выработка — 147 ГВт.часов.

На площадке будет установлено 24 ветроустановки по 2,5 МВт каждая. Объём инвестиций в создание ВЭС (ветроэлектростанции) составляет более 8 млрд рублей.Для реализации проекта уже мобилизовано более 50 единиц строительной техники, а также 150 рабочих и инженерно-технических специалистов.

Ведутся работы по устройству буронабивных свай, выполняется армирование будущих фундаментов ветроэнергетических установок (ВЭУ), работы по устройству автодорожных подъездов и подкрановых площадок к фундаментам ВЭУ и КТП. На площадке работают два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 160 кубометров в час."Мы приступили к строительным работам на площадке Кармалиновской ВЭС.

Благодаря содействию администрации Новоалександровского района удалось оперативно выбрать места расположения ВЭУ. В будущем это позволит землепользователям не только продолжать использовать эти земли для сельскохозяйственных нужд, но также эксплуатировать инфраструктуру ВЭС.

«Мы приступили к строительным работам на площадке Кармалиновской ВЭС. Благодаря содействию администрации Новоалександровского района удалось оперативно выбрать места расположения ВЭУ. В будущем это позволит землепользователям не только продолжать использовать эти земли для сельскохозяйственных нужд, но также эксплуатировать инфраструктуру ВЭС. Мы же, как генерирующая компания, сможем получить максимальный коэффициент использования установленной мощности ветроэлектростанции», — отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.